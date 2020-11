Vrtulník Black Hawk na Sinajském poloostrově prováděl zásobovací let mnohonárodnostní pozorovatelské mise MFO. Letělo v něm osm členů mise. „Sedm z nich pád vrtulníku nepřežilo, včetně české vojákyně rotmistryně M. T. (1993), příslušnice 8. úkolového uskupení Armády ČR MFO Sinaj. Osmý člen osádky je momentálně v kritickém stavu,“ stojí ve zprávě Tiskového oddělení Generálního štábu. Celý případ se bude nadále vyšetřovat, podle všeho byla příčinou pádu vrtulníku technická závada, nic prý nenasvědčuje tomu, že by to bylo jinak.

Soustrast vyjádřili přátelé, hasiči i prezident

Na zesnulou mladou ženu zavzpomínali její přátelé na sociálních sítích. Všichni si ji pamatují jako usměvavého a milého člověka, který miloval sport a lidskou společnost. „Míši, byla jsi skvělá holka, plná energie. Vždy, když se řekne TFA nebo Spartan Race, tak si na tebe vzpomenu. Je mi to neskutečně líto, to se prostě nemělo stát,“ uvedla Iveta. „Míša by nikdy nechtěla, aby byl kvůli ní někdo smutný. Úsměv bylo to co si u ní budu vždy pamatovat. Budeš nám tu chybět. Upřímnou soustrast rodině,“ napsal Ivo. Nejčastěji lidé píší o tom, že mladá dívka měla úsměv, který jim zůstane navždy v paměti. „Míša byla člověk s nádhernou duší a dokázala svým přístupem k životu rozdávat neskutečnou sílu a radost,“ dodal Milan.

Podobnými příspěvky se to na facebookovém profilu tragicky zesnulé vojačky jenom hemží. Soustrast vyjádřili také braničtí hasiči, k nimž Michaela patřila. „Dnes nás během svého poslání na mírové misi na Sinaji opustila nejlepší členka našeho Sboru. Upřímnou soustrast rodině. Míša se aktivně věnovala hasičskému sportu, skupině dobrovolníků a mladým hasičům,“ uvedli na svých stránkách.

Zemřela jako první Češka na zahraniční misi

K tragické události se vyjádřili i vojáci, například generál Jan Opata. „Je mně to moc líto. Na některé věci se prostě nedá nikdy připravit. Upřímnou soustrast rodině,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Jak uvedla mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková pro Český rozhlas, jde navíc o první Češku, která zemřela na zahraniční misi. Ke kondolenci se připojilo také mnoho politiků, včetně prezidenta republiky. „Prezident vyjadřuje upřímnou soustrast rodině tragicky zesnulé rotmistryně Michaely Tiché. Slova účastenství směřují i k těm, kdo Michaelu Tichou poznali při službě vlasti,“ uvedl na sociálních sítích mluvčí hradu Jiří Ovčáček.