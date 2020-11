Už rok uplynul ode dne, kdy v bratislavském přístavu pracovník nalezl ve zuboženém stavu bývalou modelku Violu M. původem z města Snina. Ta byla naposledy viděna v poledne předchozího dne na své výstavě fotografií, od té doby nikdo nevěděl, kde je. Policejní pátrání za celý rok neobjasnilo, co se s nebohou mladou ženou vlastně stalo, její maminka už je zoufalá. Ráda by znala odpovědi. Co jí řekla policie naposledy?