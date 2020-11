Podle policie byl po střelbě King Von převezen soukromým autem do nemocnice, následkům zranění ale podlehl. Případem se bude policie dále zabývat, již zadržela dva podezřelé. Smrt rappera měl potvrdit jeho manažer, který byl před klubem také postřelen.

„S velkým smutkem musím potvrdit, že King Von zemřel. Mluvil jsem s jeho manažerem, který naštěstí přežil střelbu a v současné době se zotavuje v nemocnici. Potvrdil, že Von byl postřelen a nepřežil,“ uvedl na twitteru DJ Akademiks.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Sheesh🤦™ Příspěvek sdílený W♿ (@1wayricchy), Lis 6, 2020 v 12:07 PST

Poslední, co rapper původem z Chicaga přidal na svůj instagram, byla informace, že ve čtvrtek večer vystoupí v Atlantě v klubu Opium. Později se na síti také objevilo video, které ukazuje přímo střelbu před klubem.

King Von úzce spolupracoval s rapperem Lil Durkem a patřil také pod jeho label Only the Family. Jeho smrt zasáhla nejenom fanoušky, ale také jiné hudebníky a slavné osobnosti. „Tenhle rok je opravdu těžký. Odpočívej v pokoji, King Vone. Bůh žehnej jeho rodině, nemůžu tomu uvěřit,“ napsal Chance the Rapper.