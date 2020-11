Čtyři mrtví, dva muži a dvě ženy, a 22 zraněných, si vyžádalo pondělní řádění útočníka se střelnými zbraněmi a výbušninami. V úterý bylo z nemocnice propuštěno 10 lidí. 3 zůstávají v kritickém stavu. Policie se nejprve domnívala, že na místě bylo několik pachatelů. V odpoledních hodinách však uvedl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer, že policie již analyzovala polovinu videomateriálů a v současné době neexistuje důkaz, že by bylo útočníků více.

K útoku patrně došlo na šesti předem vytipovaných místech v centru rakouské metropole. Podle všeho šlo o stoupence teroristické organizace Islámský stát.

Ministr zpřesnil původní informace

Jak původně sdělil na sociálních sítích rakouský žurnalista Florian Klenk, útočníkem měl být 20letý Kurtin S., který se narodil a vyrostl ve Vídni. Má však albánské kořeny. Podle Klenka pochází jeho rodiče ze severní Makedonie a neprofilují se nijak radikálně. Pokud jde o jejich syna, je to ovšem jiné. Měl být jedním z 90 rakouských islamistů, kteří chtěli v červenci odejít do Sýrie. V tom mu však bylo zabráněno. Podle Klenka nebrala rakouská policie jeho výhrůžky teroristickým útokem vážně.

Ministr vnitra Karl Nehammer však podle portálu Wien24 uvedl, že skutečné jméno pachatele je Kujtim Fejzulai. Ten byl 25. dubna 2019 odsouzen ke 22 měsícům ve vězení za pokus cestovat do Sýrie, aby se tam připojil k Islámskému státu. 5. prosince 2019 byl podmínečně propuštěn s ohledem na to, že se jednalo o mladistvého pachatele, a spadal proto do pravomoci soudu pro mladistvé. Právě jeho měly policejní složky zastřelit nedaleko Ruprechtskirche.

Video Teror v centru Vídně: Čtyři mrtví civilisté i jeden z útočníků, řada raněných a pachatelé na útěku - Reuters

Ministr Nehammer také uvedl, že zadrženo bylo kvůli útoku několik lidí a policie provedla domovní prohlídky na 15 místech. Podle deníku Kurier provedla policie prohlídky i na několika místech ve městě Sankt Pölten, kde zadržela dva podezřelé. Sankt Pölten je metropolí spolkové země Dolní Rakousy, která sousedí s Českem. Další razie proběhla v Linci. Také tam se zatýkalo v souvislosti s útokem. V odpoledních hodinách uvedl Nehammer, že ve Vídni a Dolním Rakousku bylo provedeno celkem 18 domovních prohlídek, při nichž bylo zadrženo dohromady 14 lidí.

Podle německého Bildu měl pachatel na instagramu zveřejnit několik fotografií, na kterých se, kromě jiného, přihlásil právě ke spojenectví s Islámským státem. Na podlahu vyskládal z munice slogan Islámského státu a v den útoku údajně poslal videa útoku na redakci satirického časopisu „Charlie Hebdo“ dvěma svým přátelům. V rukou měl rovněž zbraně, které odpovídají výzbroji útočníků z rakouské metropole. Podle německého Bildu jde o muže, kterého rakouská policie zastřelila. Podle ČT měl mít kolem těla pás falešných výbušnin.

Řádění fanatiků zachytila řada svědků

Útok se stal ve čtvrti známé nočním životem, kde se také nachází židovská synagoga. Pozadí atentátu ale dál zůstává nejasné. Podle policie měl útočník u sebe automatickou zbraň, pistoli a mačetu a také atrapu pásu s výbušninami. Zneškodněn policisty byl ve 20:09 SEČ, uvedla v úterý APA.

Preventivní opatření v souvislosti s útokem ve Vídni přijala i česká policie na hraničních přechodech s Rakouskem. Policisté také zvýšili dohled nad významnými židovskými objekty v České republice.