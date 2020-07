Je to už každoroční kolorit. Stačí louka, souhlas jejího majitele a ve vesnici máte technaře, třeba i na celý víkend. Policisté většinou akci monitorují, ale nerozhání. Starostové jsou téměř bezzubí. Svaz místních samospráv se proto obrací dopisem na ministra vnitra a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), zda by nebylo možné pořádání tohoto typu akcí upravit. Resort potvrzuje, že určitá změna je na místě.

Od pátečního večera se příliš nevyspali obyvatelé Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku. Na místní louku se sjelo asi 2000 příznivců techna a taneční hudby. Někteří aktéři dorazili z Německa a Rakouska. Poté, co se o akci začali zajímat hygienici, se snížil počet účastníků zhruba na 800.

Podle Lenky Sladkovské, starostky obce Ješetice, pod kterou Hlaváčkova Lhota spadá, je situace velmi nepříjemná. Více se ale nechtěla vyjadřovat. „Řeším tady tu situaci, teď opravdu nebudu poskytovat žádné rozhovory,“ řekla s omluvou starostka. Technoparty se podle ní koná přímo v obci.

Středočeská policie podle mluvčí Lucie Novákové nasadila na akci vrtulník, který technoparty monitoroval.

Starostové obcí si často stěžují, že jsou na podobné akce krátcí, pokud se majitelé luk domluví s pořadateli na konání akce. „Opakuje se to skoro každé léto. Chceme silnější pravomoci, na základě kterých bude policie povinna konat a ne se jen tak rozhlížet, zda je to ještě ok,“ řekl Blesk Zprávám předseda Svazu místních samospráv Stanislav Polčák (STAN).

Právní výklad technoparty chybí

„Český právní řád neobsahuje komplexní právní úpravu pro pořádání akcí typu ‚technoparty',“ stojí v oficiálním materiálu ministerstva vnitra nazvaném Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty, který je aktualizovaný v roce 2011.

Polčák proto ze svého titulu předsedy Svazu místních samospráv píše dopis ministru vnitra Janu Hamáčkovi. „Je to výrazný problém a opakovaný. V městských aglomeracích technoparty nejsou. A že to jde udělat slučujícím způsobem, dokazují Vizovice se svými velkými festivaly,“ dodal Polčák pro Blesk Zprávy.

Vnitro chystá nový vzor vyhlášky

„Pro tato shromáždění je charakteristické, že jejich konání bývá spojeno s významnými riziky především na úseku ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Jde zejména o akce (shromáždění) hudební a taneční, pořádané obvykle soukromými osobami, pro velký počet osob (v řádu stovek až tisíců), na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně určeny, bez zajištění základních hygienických a bezpečnostních podmínek, v důsledku čehož vznikají zmíněná rizika,“ definuje pak ministerský materiál technoparty.

Resort je každopádně přesvědčen, že vznik právní úpravy není třeba. „Ministerstvo vnitra se věnovalo legislativním možnostem, jak konání technoparty více regulovat, přičemž byl potvrzen dlouhodobý závěr, že zásadní změna právní úpravy není nutná. Český právní řád disponuje dostatečnými nástroji, kterými mohou orgány státní správy a samosprávy průběh takové akce efektivně regulovat,“ sdělil pro Blesk Zprávy Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra.

„Problémem bývá spíše zajištění efektivního vymáhání práva ze strany policie či správních orgánů vůči osobám, které se protiprávního jednání dopouštějí. Jedna z možností, jak regulovat tyto akce, je postup za využití § 10 zákona o obcích, a to cestou obecně závazných vyhlášek obcí,“ pokračoval.

Ministerstvo přesto přiznává, že s těmito vyhláškami to není jednoduché. Míří hlavně na organizátory akcí, ovšem ti nejsou dost často známí - a není komu udělovat sankce. „V rámci posílení opatření k regulaci těchto akcí tak ministerstvo vnitra připravilo nový vzor obecně závazné vyhlášky obcí ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, který na tyto nedostatky reaguje,“ nastínil Rözler.

Policie hlídala původně jinde

Policisté řešili v průběhu víkendové akce několik stížností místních obyvatel, shromáždění nicméně neukončili. Účastníky testovali především kvůli přítomnosti drog nebo alkoholu v krvi před jízdou auty.

„V noci policisté zkontrolovali 86 osob a 68 řidičů vozidel. Dechových zkoušek bylo provedeno 70 a pět řidičů bylo pod vlivem alkoholu. Testu na přítomnost omamných a psychotropních látek se podrobilo 21 osob, z čehož bylo pět pozitivních,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Nováková.

Podle České televize se navíc příznivci hudby přesouvali i na okolní louky, jejichž majitelé s pořádáním takové akce nesouhlasili. Právě kvůli sporům s místními měla technoparty původně skončit už v neděli. Nakonec ale ještě v pondělí dopoledne bylo na místě asi 400 lidí a hudba utichla zhruba v 8:30.

Policisté původně ani nevěděli, na které louce na Benešovsku se techno rozezní. V pátek tak hlídali louku v Blažimi, kde se technoparty konala loni. Blažim je zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se účastníci akce nakonec sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.

Úplně nejdříve se přitom technoparty měla konat v obci Neveklov. Ta ale má zmíněnou vyhlášku, tak se lidé přesunuli.

„Nemám informace o konkrétní formě stížností občanů, ani průběhu této akce a nasazení sil a prostředků policie,“ reagoval na dotaz Blesk Zpráv mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že řešení bylo v kompetenci středočeské policie.

„Obecně mohu říct, že podobné akce vždy monitorujeme a řešíme případné porušení zákona, ať už se jedná o bezpečnost a plynulost silničního provozu, drogovou trestnou činnost, či krádeže. Vždy jsem také v úzkém kontaktu s orgány státní správy a samosprávy,“ nechal Schön bez odpovědi dotaz, zda by i policistům pomohlo, kdyby v zákoně bylo jasně a přesněji vymezeno, co je to technoparty a jak mají v takovém případě postupovat.

Hamáček nechce opakovat CzechTek

„Pokud by tam těch 2000 lidí zůstalo, tak by tam policie zasáhla,“ řekl v neděli pro CNN Prima NEWS v pořadu Partie ministr vnitra Jan Hamáče. (ČSSD). Dodal, že policejní zásah je nicméně spíše krajní možností. „Nikdo tady nechce druhý CzechTek,“ řekl s odkazem na kritizované rozehnání velké technoparty v roce 2005.

Právě v roce 2005 se konala technoparty na Tachovsku vedle dálnice D5 poblíž Mlýnce. Akci policie 30. července rozehnala. Zásah pod vedením policejního prezidenta Vladislava Husáka schvaloval tehdejší premiér Jiří Paroubek. Policie podle něj měla provést co nejtvrdší zásah v mezích zákona. Premiér Jiří Paroubek si v roce 2005 prohlédl pozemky údajně poškozené účastníky víkendové technoparty CzechTek u Mlýnce na Tachovsku. | Blesk/Martin Přibyl

„Asi to do značné míry nutné bylo. Nyní je potřeba tu dálnici vyklidit. Já jsem panu ministrovi vnitra (tehdy Františku Bublanovi – pozn. redakce) řekl, aby postupoval v tomto směru co nejrázněji. Pokud si tam budou lehat dál na dálnici, mají je naložit do autobusu a poslat je na hranice a dostat je z republiky,“ řekl tehdy novinářům Paroubek v Olomouci, kde byl na pohřbu bývalého ministra kultury Pavla Dostála.