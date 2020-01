Čeští policisté vrací do Iráku cvičit kolegy. „Čerpali dovolenou,“ tvrdí Hamáček

Pětice českých policistů, která se kvůli přerušení výcviku v Bagdádu přesunula do České republiky, se dnes po 16 dnech vrací zpět do Iráku. Policie to uvedla na twitteru. Policisté jsou součástí globální koalice proti takzvanému Islámskému státu a podílejí se na výcviku irácké policie.