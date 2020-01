Českým vojákům v Iráku hrozí útok, varuje expert. Generál promluvil o třetí světové válce

Podle mluvčího ministerstva obrana Jana Pejška případné další kroky záleží na vývoji situace a dohodě v alianci. V Iráku působí téměř 40 českých vojáků, s nimiž je ministerstvo v kontaktu. „Jde o instruktory výcviku z řad vojenských policistů a příslušníků chemického vojska,“ dodal Pejšek. Mandát pro vyslání vojáků skončí letos, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ho bude chtít vláda prodloužit.

„Máme v Iráku asi 40 nebo 50 vojáků, kteří cvičí tamní piloty, máme tam chemiky a policisty. Oni se mohou stát terčem útoku někoho, kdo se bude chtít jen mstít na ‚západních bezvěrcích‘,“ odpověděl Blesk Zprávám odborník na bezpečnost Andor Šándor na otázku, zda jsou čeští vojáci v nebezpečí.

Trump k zabití íránského generála: Odvrátili jsme válku, plánoval hrozivé útoky

Napětí na Blízkém východě může podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého ovlivnit i další země a aktivovat teroristy. „Ale ano, může teď dojít k mnohem vyšší aktivizaci třeba i Tálibánu na území Afghánistánu,“ říká Jiří Šedivý.

A mohou vojáci z nestabilního regionu odejít? „Teoreticky voják tuto možnost má, na druhou stranu věřím, že čeští vojáci jsou natolik uvědomělí, že nebudou utíkat z boje. Jan Lucemburský by jim měl ještě pořád být příkladem,“ tvrdí Šedivý.

V Bagdádu jsou i čeští policisté

V Bagdádu je na výcvikové misi také pět českých policistů. Všichni jsou v pořádku a v případě ohrožení budou okamžitě evakuováni, uvedla na twitteru Policie ČR. „S velitelem našeho kontingentu jsme v pravidelném kontaktu. Přijatá opatření potrvají do úterý, pak bude rozhodnuto o dalším postupu,“ napsal na twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

Irák: Výcviková mise českých policistů v Bagdádu je pozastavena. Všichni policisté jsou v pořádku a v případě ohrožení budou okamžitě evakuováni. — Policie ČR (@PolicieCZ) January 4, 2020

Hrozí třetí světová válka?

Mnozí se obávají, že kvůli situaci na Blízkém východě dojde ke třetí světové válce.

„To je přehnané. Třetí světová válka je nerealistický scénář. Ale celkově se zvyšuje napětí a přestávají se respektovat normy, které se vztahují k suverenitě jednotlivých států,“ uklidňuje Šedivý a pokračuje: „Nedávno jsme debatovali o tom, jestli Turecko smí vstoupit na území Sýrie. Rusové si vyřizují účty se svými bývalými agenty také na cizím území. Je to velmi zneklidňující trend. A ten zákon té sněhové koule nebo roztáčejícího se kola bude určitě fungovat a uchystá další konflikty, i když asi ne třetí světovou.“

Stejný názor má i Šándor. „Nechci být naivní, ale nevidím, že by kterákoliv strana do takové války chtěla jít. Írán teď musí křičet a protestovat, něco také udělat, ale to je asi tak vše. To, co udělal Donald Trump, se dá parafrázovat na historickém příkladu, kdy Napoleon nechal popravit vévodu de Bourbona a jeho ministr vnitra řekl: bylo to horší než zločin, byla to chyba. A i tady to vidím jako chybu. Solejmání byl větší osobností než v době zabití Bin Ládin,“ uzavírá Šándor.