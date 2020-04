Policie z města Milwaukee, které se nachází v americkém státě Wisconsin, přijala v pondělí o půl jedenácté dopoledne (tj. 17:30 našeho času) hovor na tísňovou linku. Volající oznámil, že jeho rodina je mrtvá. Když policisté dorazili do domu našli v něm pět obětí ve věku od 14 do 41 let. O tragédii informoval server ABC News a další americká média.

Gabriel (†51) postřílel nejméně 23 lidí v Kanadě. Zabil i policistku, matku dvou dětí

Jak sdělil vedoucí vyšetřování Alfonso Morales během krátké tiskové konference, vyšetřovatelé se domnívají, že střelec jednal samostatně. Střelbu však označil za velmi tragickou událost a sdělil, že muž, který volal na tísňovou linku byl zadržen a policie nyní zjišťuje jeho vztah k obětem.

Podle časopisu Milwaukee Journal Sentinel sdělil starosta města Tom Barrett novinářům, že v domě bylo nalezeno malé miminko, které jako jediné masakr přežilo. Vyšetřovatelé se domnívají, že střelec se nejspíše rozhodl dítě ušetřit.

Sekyrou rozsekal vlastní mámu (†76), říkají ve vsi. Policie podezřelého vraha po 4 dnech dopadla

Bohužel se nejedná o první podobnou tragédii v Milwaukee v tomto roce. Koncem února tam jeden z pracovníků pivovaru Molson Coors zastřelil pět lidí přímo v areálu firmy a poté spáchal sebevraždu. „Pět lidí šlo dnes do práce, tak jak to dělá každý, mysleli si, že budou pracovat, pak mít padla a vrátí se ke svým rodinám. Ale to se bohužel nestane,“ řekl tehdy novinářům starosta Milwaukee Tom Barrett.