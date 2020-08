Policie potvrdila, že byla nalezena mrtvá dívka, sdělila však zatím pouze to, že byla nařízena pitva. „V neděli dvacet minut po třetí hodině ranní jsme přijali oznámení o nálezu ženy (2002) bez známek života na dálnici D5 v oblasti Sv. Kateřiny. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti případu. Je nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

Otec zesnulé dívky se zprvu domníval, že šlo o vraždu. „Kdo něco ví o smrti mé dcery Kristýny, ať pošle zprávu. Byla zabita,“ napsal pan Jiří na sociální síti.

Podle serveru Novinky.cz dívka ale na dálnici spadla či skočila z mostu. Pak ji přejel projíždějící kamion. „Ano, spadla nebo skočila, ale v tuto chvíli nevím, co bylo tím spouštěčem. Jestli to bylo její vlastní rozhodnutí, nebo ji k tomu někdo třeba vyhecoval. Předtím byla na oslavě, odkud starší sestře v jednu v noci volala, že se se má fajn a je všechno v pohodě. Za dvě hodiny ji pak najdou mrtvou. To nedává smysl,“ řekl muž Novinkám.

Někteří přátelé a známí si však myslí, že si vzala život sama. Mnoho lidí tak zřejmě usoudilo na základě příspěvků, které dívka ještě za života zveřejňovala na internetu. U fotek se totiž často objevovaly komentáře zmiňující smutek, nebo dokonce smrt. „Je mi to moc líto. Ale ona doopravdy měla stíny na duši. Ty její příspěvky mě úplně odrovnaly,“ napsala Anna.

Podrobnosti uvedla také kamarádka zesnulé. „Šla z naší oslavy sama a byla trochu pod vlivem alkoholu a trochu jí přeskočilo a spáchala sebevraždu,“ uvedla Anežka s tím, že si všichni z vesnice přejí, aby lidé ohledně smrti dívky nešířili neověřené informace, protože je to pro všechny bolestivé. „Policie sama řekla, že udělají soudní pitvu, ale že to vypadá na sebevraždu a ne na vraždu,“ dodala.

"Možná jsem přestřelil výrokem, kdo zabil mou dceru, ale nikdo mi nedal na výběr. Dnes bych napsal umřela mi dcera to nejdražší, co máme. Rodiče milují své děti stále. Ještě jednou děkuji, nevěděl jsem kolik přátel opravdu měla, je vás hodně," uvedl později Kristýnky otec na facebooku.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.