Larry McClure (55) byl ve čtvrtek 13. srpna odsouzen na doživotí za to, že mučil a zavraždil Thomase McGuireho (†38) v únoru minulého roku. Vyhověl tak přání své dcery Amandy McClureové (31), kterou si následně vzal za ženu.

Jeho starší dcera Anna Choudharyová (32) čelí obvinění, že otci s vraždou pomohla. McClure strávil v minulosti 17 let ve vězení za sexuální napadení a od své rodiny byl izolován. V únoru 2019 však odjel do Indiany, aby se setkal s Amandou a Thomasem a odvezl je zpět do Západní Virginie, kde pobývala Anna.

Brutální vražda u Olomouce: Bezdomovec vzal na cyklistku sekeru! V lednu ho pustili z vězení

Tehdy měla Amanda údajně svému otci prozradit, že chtěla svého přítele v brzké době zabít. Tato touha pramenila z odhalení, že McGuire měl poměr s její sestrou, dokonce měli spolu zplodit dítě.

Larry s Annou nic netušícího záletníka udeřili do hlavy lahví vína, kterou koupil k příležitosti svátku svatého Valentýna. Následně ho svázali, zdrogovali a mučili.

Manžel podřízl a stáhl z kůže krásnou manželku (†25). Poté spláchl její vnitřnosti do odpadu

„Byly to dva až tři dny pekla, později toho rána jsme ho pohřbili za domem,“ popsal mučení McClure, který měl jejich oběť držet, zatímco jej Anna Choudharyová škrtila. Mrtvolu později vykopal, nasekal a znovu pochoval s vápnem ve snaze, aby se tělo rozložilo rychleji. O tři a půl týdne později odcestoval Larry s Amandou do Tazewell ve Virginii, kde se díky podvodu s dokumenty vzali.

Ohavná vražda vyšla najevo v září 2019 poté, co McClureho zatkli za to, že se neregistroval jako sexuální delikvent. Policii pak řekl o mrtvole, jejíž ostatky byly exhumovány v listopadu.

Masový vrah Zdeněk podpálil bohumínský panelák: Tyhle všechny má na svědomí!

Larry během soudního líčení mluvil o své dceři a zároveň manželce jako o ženské verzi Charlese Mansona a požádal o ochrannou vazbu. Jeho dcery, o kterých řekl, že se při vraždění McGuireho chovaly jako zuřiví psi, jsou totiž členkami nechvalně proslulých motorkářských gangů Hell’s Angels a Mongols biker.

Larry McClure se do vězení nakonec vrátil rád, jeho právnička uvedla, že se v něm cítí „hlídaně a v bezpečí“. Amanda McClureová se mezitím počátkem roku přiznala k vraždě druhého stupně a na svůj rozsudek ještě čeká, její sestra Anna Choudharyová bude souzena koncem roku 2020.