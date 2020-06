Muž z Olomouce je už 12 let nezvěstný: „Spláchl jsem ho do kanálu," řekl obžalovaný!

Krajský soud v Olomouci znovu otevřel kauzu vraždy muže, který je od roku 2008 nezvěstný. Celý příběh začíná už v létě toho roku. Obžalovaný Michal N. se svým známým vyrazil do Olomouce na pomoc ženě. Ta žádala, aby z domu odvedli jejího partnera, který ji měl napadat. Sociálka ani policisté o stavu Lucinky (†8 měs.) nic nevěděli. Proč nikomu nechyběla?

Dvojice muže donutila, aby odešel z bytu a odvezli ho do jednoho z přerovských barů. Muže tam připoutali k topení na jeden až dva dny. Poté muž beze stopy zmizel a za pomoci podvodu byl jeho byt převeden na jeho přítelkyni. Policie začala případ vyšetřovat o rok později poté, co se na ně obrátila přítelkyně muže, kterého nechala vyvést z bytu. Nikam to ale nevedlo, obžalovaný muž navíc trval na tom, že zmizelého odvezl do Ostravy.

S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Alice Odrášková. „V budově na ulici Husova v Přerově jej přesně nezjištěným způsobem usmrtil a tělo poškozeného následně rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky louhu či kyseliny s rozloženým tělem pak vylil do odpadu," uvedla podle serveru Novinky.cz žalobkyně.

Policie případ znovu otevřela loni, na obžalovaného nasadili i policejního agenta. Ten měl plán ve kterém požadoval účast zmizelého muže. „Ten týpek mi řekl, že má v bance 13 milionů a že by je potřeboval vytáhnout a že k tomu potřebuje bílého koně,” popsal obžalovaný, bílým koněm měl být zmizelý muž. „Já mu říkal, že jsem ho dlouho neviděl a nevím, kde ho sehnat. Tak mi sdělil, že by mu stačila jeho občanka. Že mi dá za ni provizi 1,3 milionu korun. Pořád za mnou jezdil, zval mě do drahých hotelů v Praze, říkal, ať se vy*eru na práci, že s ním budu mít větší peníze,“ doplnil.

Agent obžalovanému dal peníze a požadoval, aby už tehdy zmizelý muž „nebyl“. Na to mu měl obžalovaný odpovědět: „Nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“ Obžalovaný nevěděl, že jde o policistu a prý jen „machroval“, šlo mu jen o peníze.