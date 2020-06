Necelý rok před koncem 2. světové války se stal v Americe jeden z největších justičních omylů v historii. Skandální verdikt poslal nevinného černošského chlapce jménem George Stinney Jr. (†14) na elektrické křeslo za vraždu dvou bílých dívek, kterou ovšem nespáchal. Porota složená jen z bělošských mužů vynesla rozsudek po krátké desetiminutové poradě. George byl popraven 16. června. Rodina čekala na spravedlnost až do roku 2014.

V březnu 1944 zatkla policie černošského chlapce George Stinney Jr. Vyšetřovatelé ho obvinili z vraždy dvou dívek, Mary Emmy Thamesové (†8) a Betty June Binnickerové (†11). Jejich těla se našla v černošské části města Alcolu v Jižní Karolíně. Obě dívky měly rozraženou lebku od úderu železničním kolíkem.

George měl dívky vidět den před jejich zavražděním a s rodiči bydlel v domě nedaleko místa činu. Policie přišla pro mladíka do jeho domu na základě údajného přiznání k vraždě, přestože žádná písemná formulace přiznání neexistovala, stejně jako kterékoliv důkazy, které by chlapce pojily se zločinem. „Prostě hledali někoho, koho by mohli obvinit,“ řekla později mladíkova sestra Amie Ruffner pro CNN.

Po dvouhodinovém soudu, jehož porotu tvořili samí bílí muži, zazněl rozsudek. Vinen! Porotě trvalo rozhodnout jen asi deset minut. Mladý chlapec dostal trest smrti.

Dne 16. června 1944 odvedli plačícího George do popravčí síně, kde ho přinutili sednout si na tlustý telefonní seznam. Maska zakrývající jeho obličej dělaná pro dospělého člověka byla na jeho obličej příliš malá a mezitím, co mu tělem proudilo 2 400 voltů, spadla chlapci z hlavy a odhalila jeho vystrašený obličej. Ještě dvakrát museli pustit proud, než chlapce prohlásili za mrtvého.

Teprve v prosinci 2014 byl nespravedlivý rozsudek zrušen. Soudkyně Carmen T. Mullenová řekla: „Georgův právník selhal. Nepřivolal žádné svědky, kdy vyslýchal stranu obžaloby.“ Sestra Amie Ruffnerová vypověděla, že v den vraždy dívek byl George doma, tudíž je nemohl zabít on. Naposledy spatřila bratra naživu, když jej zatýkala policie. Tehdy jí bylo pouhých 8 let. Pak už jen viděla jeho popálený obličej na pohřbu, když ležel v otevřené rakvi.

Po zatčení nesměl nikdo z rodiny chlapce navštívit. Amie také dodala, že se poté museli s rodinou vystěhovat z Alcolu a již se tam nikdy v životě nevrátila. Šokující příběh ztvárnili filmový tvůrci ve snímku „Carolina Skeletons“ z roku 1991 založeném na stejnojmenné knize, kterou napsal Georgův synovec David Stout.