Známí problémové rodiny prohlásili, že minulé pondělí nahlásili, že dívenku neviděli od loňského července. Obviněný ze zabití Lucinky je její otec Marián (34). Ten skončil ve vazbě na základě rozhodnutí vyšetřovatele, který bral v potaz výsledky pitvy. Soudce taktéž znemožnil mužovo propuštění. Po oznámení příbuzných se případem začala zabývat nejenom sociálka, ale na její popud i policie.

Úřady neměly o Lucince ani páru...

„V tomto případě úřad neměl o rodině žádné informace od pondělí 25. 5. 2020, kdy dostal anonymní podnět týkající se rodiny. Na základě tohoto podnětu pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí a sociální kurately bezodkladně navštívili rodinu, kterou do té doby neměli v evidenci a o které do podnětu neměli žádné informace,“ řekla Novému Času Jana Lukáčová z Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny. Nejsmutnější Den matek: Ty ku*vy mi zavraždily dítě! Dominika plakala nad ztrátou syna Sebastiánka (†3)

Vyvrátila také nepravdivou informaci, že předešlé děti matka opustila, a tak měla být v kontaktu s jejich pracovníky. „V roce 2017 byly dvě děti z předcházejících vztahů svěřené otcům. Jde o běžnou situaci, když děti jsou rozhodnutím soudu svěřené do péče jednoho z rodičů. Není to žádný důvod, aby úřad sledoval druhého rodiče,“ dodala. Matka podle jejích slov pobírá přídavky na tři děti a rodičovský příspěvek na dítě do tří let. Ne však na zemřelou dívku.

Lékař musí týrání dítěte hlásit

Lucinka měla od svého zmizení absolvovat minimálně tři povinné prohlídky u pediatra. „Lékař je povinný bezodkladně oznámit orgánu činnému v trestním konání a Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny podezření na týrání anebo zanedbávání nezletilé osoby, sexuální zneužívání anebo jiné zneužívání a násilí,“ informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová s tím, že není možné, aby matka po propuštění z porodnice k žádnému dítě nepřihlásila. Máma Jana pláče: Syna (†7) jí přejel manžel na přehlídce

„Nemocnice při propuštění novorozence po porodu do domácí péče odešle propouštěcí zprávu všeobecnému lékaři pro děti a dorost, kterého matka uvedla jako budoucího smluveného lékaře pro své dítě. Jak zákonný zástupce dítěte neuvedl budoucího smluveného lékaře, posílá zprávu lékaři v zdravotním obvodě podle trvalého anebo přechodného pobytu matky,“ dodává.

Známí rodiny: Policii jsme kontaktovali