Proboha, co se stalo? Policie vyšetřuje záhadnou smrt třicetileté maminky a jejích dvou synů (†2 a †10). Policie našla jejich mrtvoly v domě v newyorské čtvrti Queens, kde rodina bydlela.

Poté, co policisté dostali hlášení, přispěchali do domu na Shangri-La Plaza. V jednom z bytů ve čtvrtém patře našli tři lidi, kteří nejevili známky života. Přivolaní záchranáři jim už nedokázali pomoci a na místě je prohlásili za mrtvé, uvedl zpravodajský server CBSN New York.

Okresní zástupkyně Melinda Katzová strávila v bytě s vyšetřovateli půl hodiny. „V tuto chvíli nebudeme událost komentovat. Stále probíhá vyšetřování a rádi pak sdělíme více, až se dopracujeme k nějakému zjištění,“ prohlásila pro PIX11 News. Před domem se shluklo několik lidí.

Příbuzní se zhroutili na místě tragédie