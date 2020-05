Osud se s teprve desetiletým Míšou z obce Vtáčkovce u Košic vůbec nemazlil. Mámu Veroniku (†27) mu zavraždil otec Michail C. (36) původem z Řecka. Jenže pravdu malý klučina dosud nezná. Po krvavém činu skončil v dětském domově v Německu. Příbuzní se snaží chlapce získat do své péče. Stále se jim to ale nedaří...