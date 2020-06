Desetiletý Míša ze slovenské obce Vtáčkovce u Košic tráví již čtyři roky v dětském domově v Německu. Mámu Veroniku (†27) mu brutálně zavraždil otec Michail C. (36) původem z Řecka, který byl za svůj zločin odsouzen na 21 let. Německé úřady příbuzným chlapce konečně povolily alespoň videohovor!

Chlapec má mrtvou maminku, otce ve vězení a tráví čas v německém dětském domově, protože se o něj macecha v Německu nedokázala postarat. Teta Tonka (26), sestra Veroniky, Míšu dva roky neviděla, prarodiče Viera (58) a Dušan (57) dokonce čtyři roky! Německé úřady stále nejsou přesvědčené, že by mu u nich bylo lépe než v německém dětském domově...

K vraždě Veroniky došlo v roce 2016, když Míša trávil prázdniny u otce v Německu. Tehdy měl Michail podle domluvy syna předat Veronice, ale na Slovensko přijel bez něj. Místo toho ženu zavraždil, její tělo nechal v lese v sousední obci a v Německu si zažádal o plné vyplácení příspěvku na dítě.

Tonce před dvěma lety úřady umožnily Míšu navštívit, více návštěv však nepovolily. Před měsícem chlapec dědečkovi s babičkou napsal dojemný dopis, kde vzpomíná na to, jak s nimi chodíval do lesa a hrál si u nich s pejskem, kočkou a dalšími zvířátky, které chovali.

Nyní měli po dlouhé době možnost se s chlapcem vidět a slyšet, virtuálního setkání se ale bohužel nemohli zúčastnit!

S Míšou proto absolvovala videohovor jen teta Tonka. „Řekla jsem mu, jak ho mám ráda, že se těším na setkání s ním. Vzpomínali jsme na to, jak jsme si spolu hrávali a řekla jsem mu i to, že má stále připravený pokoj a čeká tu na něj, až přijede,“ popsala Tonka.

I dědeček s babičkou byli šťastní, že k videohovoru došlo, spolu s Tonkou bojují dále o to, aby jim německé úřady předaly chlapce do péče. „My jsme nic špatného neudělali, s láskou jsme se o něj starali, když si ho otec nevzal do Německa. A když ho naopak měl vrátit, tak nám radši přišel zabít dceru,“ vyprávějí nahněvaní manželé.

Přese všechno pevně věří, že už brzy svého milovaného vnuka budou moci obejmout a bude jim umožněno ho vychovávat. V této přetahované s úřady jim pomáhá Centrum mezinárodněprávní ochrany dětí a mládeže.