Náhradní matka jí slíbila domov a lásku. Namísto toho však nebohou Irinu (7) z Ruska zanedbávala, věznila ji a prakticky se o ni nestarala. Podvyživenou a zaostalou dívenku navíc Natalija Zubačijova (44) držela o samotě v tajné místnosti. To vše jenom kvůli tomu, aby na ni mohla pobírat příspěvky.

Zubačijova je matkou šesti dětí, o které se vzorně stará. Nikdo by proto neřekl, že holčičce, kterou si před šesti lety adoptovala, nějak ublíží. Jenže přesně to se nakonec stalo. Z ruské matky se vyklubala neskutečná tyranka. Poté, co si Irinu před šesti lety osvojila jako roční miminko, už o ní nikdo nikdy neslyšel. Až dosud.

Dívenku zachránil soused rodiny

Zbídačené dítě zahlédl soused Zubačijovy Vladislav Skorodumov. Vyděsil se, vzal ho k sobě domů a zavolal policisty. Ti okamžitě Rusku zatkli, obvinili z týrání dítěte a podvodu. Irina skončila v nemocnici. Její stav je velice špatný. Kromě toho, že je viditelně podvyživená, je i mentálně zaostalá, protože se o ni nikdo pořádně nestaral. Chůva použila batole (†23 měs.) jako boxovací pytel: Mrtvou holčičku našli až ráno!

Psychicky je na tom asi jako tříleté dítě. K tomu se nenaučila žádné hygienické návyky. Jíst umí navíc jenom rukama. To vše kvůli tomu, že žila sama v tajné miniaturní místnosti. Při výslechu přiznal manžel Zubačijovy, že o šestiletém martyriu dítěte věděl. Matka si ho podle něj osvojila kvůli tomu, aby na něj mohla brát přídavky.

Naoko dokonalá rodina