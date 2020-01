Krkavčí matka nechala vyhladovět syna (16): Vážil jen necelých 12 kilogramů!

Matka? Spíše tyranka! Elizabeth Estradaová (41) z americké Pensylvánie byla zatčena, protože nechala svého šestnáctiletého syna vyhladovět do tak zbídačeného stavu, že vážil necelých 12 kilogramů a byl na pokraji smrti.

Na děsivý případ se přišlo, když matka vzala svého syna v říjnu loňského roku k doktorovi. Bylo to teprve potřetí, kdy ho za lékařem vzala. Naposledy ho k němu zavedla, když mu byly pouhé tři roky. Zdravotník se při pohledu na dítě samozřejmě zděsil a chlapce zvážil a změřil.

Vážil jako dvouleté dítě

Váha dítěte byla 26 liber (12 kg, pozn. red.) a výška 106 centimetrů. U šestnáctiletého mladíka by to přitom mělo být 60 kg a 152 až 182 cm. Lékař proto zalarmoval policii. Ta krkavčí matku zatkla a obvinila z těžkého ublížení na zdraví a dvou případů ohrožení dítěte. Estradaová byla umístěna do vazby. Matka se pokusila udusit syna (5 měsíců), protože ji rušil při popíjení vodky

Na svobodu se nepodívá, pokud nesloží kauci ve výši v přepočtu 570 tisíc korun. Soud se ženou i nadále pokračuje. Proč se zachovala takto krutě ke svému synovi, je nejasné. Žena je totiž matkou tří dalších dětí, které nejeví žádné známky toho, že by se k nim chovala jakkoliv špatně. Jsou zdravé a nic jim nechybí.

