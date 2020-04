Peníze Tomáše (33) z Klatovska, který už 11 let leží v kómatu v léčebně dlouhodobě nemocných, měla rozfofrovat jeho máma! Policisté ji obvinili ze zpronevěry stovek tisíc korun. Žena se hájí, že by s tím syn jistě souhlasil.

Tomáš skončil v kómatu po vážné dopravní nehodě. Jeho mámu určil soud jako opatrovnici, měla tak přístup k invalidnímu důchodu, který syn pobíral. Peníze měly sloužit ke zlepšení kvality Tomášova života. Jenže zatímco syn leží v léčebně, jeho máma s nimi platila rodinné výdaje.

„Měli jsme problémy z našich příjmů utáhnout chod domácnosti. Nikdy jsme si nekupovali nic nadstandardního. Bylo to vždy na věci, jejichž nákup by syn schválil. Považovala jsem to za rodinné peníze,“ uvedla policistům podle serveru Novinky.cz.

Od syna si „půjčovala“ sedm let

Tím měla synovy peníze zpronevěřit. „Od poloviny listopadu 2013 do letošního ledna použila část finančních prostředků z invalidního důchodu syna pro svoji potřebu. Připravila jej tak o 440 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Z Tomášových peněz platila jeho máma energie, telefon, ale třeba i ojeté auto či lednici. „Než se syn postavil na vlastní nohy, tak jsem ho z vlastních zdrojů živila a nic za to nechtěla. Určitě by mi to tímto způsobem oplatil,“ tvrdila žena s tím, že rodina byla v tíživé finanční situaci. Hrozí jí až osmiletý pobyt ve vězení. Dluh chce ale podle svých možností splácet.