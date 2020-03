Zoufalé a zdeptané matce přeskočilo poté, co ji opustil parter a zanechal ji samotnou na obtížnou výchovu autistického syna (11). Itayvia Lloydová (33) ze St. Paul v Minnesotě to neunesla a vyhodila dítě z balkonu ve čtvrtém patře, aby ho poslala do nebe. Její děsivý záměr se ale naštěstí nepodařil. Chlapec přežil!