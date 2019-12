Spojenými státy otřásla zpráva o Tiffany Albertsové (41) z Wolcottu, která byla usvědčena ze závažného deliktu. Svému patnáctiletému synovi, který má lehčí formu autismu a v roce 2016 se léčil s rakovinou, přidávala do kapačky neznámou látku, což způsobilo zhoršení jeho zdravotního stavu. Později se přiznala, že to byly synovy vlastní výkaly!

V obžalobě se popisuje, jak Albertsová v roce 2016 záměrně kontaminovala léčebnou látku v synově kapačce pomocí injekční stříkačky. Její syn, jehož jméno nebylo kvůli nezletilosti zveřejněno, se léčil s leukémií od srpna 2016 v dětské nemocnici v Indianapolis. Vážně nemocný chlapec byl dle policie propuštěn, ale pak se na začátku září vrátil do nemocnice s vysokými teplotami, zvracením a průjmem. O případu informoval také britský Mirror.

Zaměstnanci nemocnice pojali podezření ve chvíli, kdy pomoci krevních testů v mladíkově těle odhalili organismy, které se běžně vyskytují v lidských výkalech. Nainstalovali proto do jeho pokoje kamery, s jejichž pomocí se jim podařilo nachytat ženu, jak vstřikuje do infuze podezřelou látku. Ta se nejdříve bránila vyšetřovatelům slovy, že to byla jen voda ke zředění léků. Poději se však přiznala, že se jednalo o stolici syna, kterou přechovávala v dárkové tašce v jeho pokoji. Po jejím zatčení se začal zdravotní stav dítěte zlepšovat.

Personál záměr matky odhalil díky kamerám. | Google Maps

Tiffany Albertsová nebyla shledána vinnou z pokusu o vraždu, ale odsoudili ji za ublížení na zdraví a další vážné delikty. Má si odpykat 7 let. Její motiv policie neuvedla. Je ale dost možné, že matku pěti dětí dohnal k hrůznému činu stres. V květnu 2016 přišla o manžela Jasona Albertse a rakovinu diagnostikovali také její třináctileté dceři. Později pak hospitalizovali s leukémií jejího syna.