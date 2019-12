Dětské botičky, brýle a dámská obuv zůstaly na chodníku pod devítipatrovou garáží, kde na Boží hod vánoční došlo k obrovské tragédii. Informoval o ní britský Mirror.

Američanka Erin Pascalová shodila své dvě malé děti z nejvyššího patra garáže a posléze skočila za nimi! Hrozivé scéně přihlíželo několik svědků. „Podle toho, co jsem slyšel od vysokoškolského studenta, který viděl, co se stalo, děti plakaly a křičely,“ uvedl jeden z uživatelů na facebooku.

Podle prvotního vyšetřování Pascalovou k otřesnému činu vedly psychické problémy. Strážcům zákona trvalo den, než se jim povedlo identifikovat ostatky. „Dnes je extrémně smutný den, jelikož začínáme dávat dohromady kousky tragédie, která se stala včera na Boží hod vánoční,“ uvedla Rachael Rollinsová, státní zástupkyně. „Byly tam dětské botičky a matčina bota,“ popsala místo tragédie.

Rodina Pascalové je v naprostém šoku, protože čtyřicetiletá žena nejevila žádné známky toho, že by trpěla psychickými problémy. Pascalová v roce 2001 promovala na univerzitě, psala do novin a posléze nastoupila do mezinárodní společnosti, kde se dostala až na manažerskou pozici. V roce 2013 se provdala a o tři roky později manželé přivítali na svět dcerku Allison a v roce 2018 se jim narodil syn Andrew. Podle policie její manžel Adam osudného dne volal na polici a uvedl, že se pohádal se svou manželkou a že měla sebevražedné sklony. Bylo však již pozdě.