Na Boží hod chtěla udělat učitelka jógy (+46) dobrý skutek: Znásilnění za svezení autem

Tricia byla vášnivou sportovkyní, dobrou kondici si udržovala cvičením jógy. Toužila po kariéře herečky. Podařilo se jí zahrát si v několika divadelních hrách a snila o tom, že prorazí v televizi. V osudný den mířila na vánoční večírek ke svému kamarádkovi. Na krku měla elegantní hedvábný šátek. Cestou si všimla Duana Johnsona, který na ni mával. Namluvil jí, že nutně potřebuje svézt do centra města. Protože mrzlo a navíc byly Vánoce, Tricia ho neodmítla. To byla nejen největší, ale i poslední, chyba v jejím životě…

Tělo ukryl pod dekou

Když Tricia nedorazila na vánoční párty, nikdo se nejprve příliš neznepokojoval. Přátelé si mysleli, že zkrátka změnila plány. Pak se ale ukázalo, že se s ní nelze nijak spojit. Podle rodiny se Tricia na večírek těšila a odjela i s laskominami, jimiž se plánovala na párty blýsknout. Policisté po ní začali pátrat a záhy se ukázalo, že její auto řídí muž černé pleti. Když ho vypátrali v jednom ze squatů, našli nedaleko zaparkované i Triciino auto. V něm bylo ukryté i tělo nebohé učitelky jógy. Kdosi ji znásilnil, uškrtil vlastním šátkem, pak nacpal do prostoru mezi přední a zadní sedadla a přehodil dekou. Vánoční vražda šokovala obyvatele amerického hlavního města.

Soulož vedle mrtvoly

Znechucení veřejnosti se znásobilo, když se policistům ozvala prostitutka a vypověděla, že do stejného auta ji na Boží hod pozval Duane Johnson. Placené milostné hrátky se odehrály výhradně na předních sedadlech. O tom, že vzadu leží pod dekou mrtvola, neměla lehká děva podle svých slov ani ponětí.

Vrah si vymýšlel

Duana Johnsona připustil, že ho na Boží hod Tricia svezla. Rozhodně ale odmítal, že by jí ublížil. V jeho verzi událostí mu Tricia sama nabídla sex, pak mu sdělila, že trpí depresemi a plánuje spáchat sebevraždu. Pak si prý vyrobila ze šátku smyčku a oběsila se. Ještě před tím mu ovšem řekla, že si může vzít její peníze, kreditní karty i auto, když jsou ty Vánoce a on to všechno potřebuje. Na dotaz, proč jezdil po městě s mrtvolou, odpověděl, že si nejprve myslel, že Tricia spí. Pak prý dostal strach, že by mu nikdo nevěřil. A v tom se nemýlil! Bizarní historce soud neuvěřil. Při rekonstrukci navíc forenzní odborníci prokázali, že v autě by se Tricia ani oběsit nemohla. Naopak na těle Duana Johnsona se našly škrábance, které dokazovaly, že se žena svému vrahovi bránila. Příliš mu nepomohl ani jeho tlustý trestní rejstřík. Nakonec byl odsouzen na třicet let vězení.