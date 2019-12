Vánoční masakr: Převlékl se za Santu Clause a… Aziz (†56) vystřílel rodinu!

»Strejda se převlékl za Santu Clause, to je skvělé!« napsala Sara Zareiová (†22) kamarádce. Krátce poté, co SMS zprávu z rodinné oslavy u své tety Fatemah (†55) v americkém Dallasu odeslala, její strýc Aziz Yazdanpanah (†56) vytáhl zbraň a spustil palbu.

Aziz byl s Fatemah (†55) ženatý téměř pětadvacet let. Manželství ale spělo ke svému konci. Aziz si nedokázal udržet pořádnou práci a v roce 2010 dokonce musela rodina vyhlásit osobní bankrot. Fatemah se v dubnu 2011 od manžela i s dcerou Nonou (†19) a synem Alim (†14) odstěhovala do vlastního domu. Vánoce ale měli strávit jako rodina.

Ukrýval zbraně

Fatemah pořádala slavnostní večeři. Přestože byla rodina muslimského vyznání, zdobili stromek a na dům věšeli světýlka. Kromě svého odloučeného manžela pozvala i svou sestru Zohreh (†58), jejího manžela Hosseina (†59) a dceru Saru, která nadšeně reportovala o převleku strýce Azize. Nemohla tušit, že pod kostýmem dobráckého Santa Clause muž skrývá dvě zbraně…

Střílím lidi

Před půlnocí kdosi z bytu Fatemah vytočil číslo americké tísňové linky 911. Operátorka nerozuměla slovům, bylo ale zřejmé, že na místě někdo pálí. Když na místo o pouhé tři minuty později dorazila hlídka, bylo už děsivé ticho. U slavnostní tabule muži zákona našli sedm mrtvých. Když pomocí speciálního programu vyčistili nahrávku tísňového hovoru, ukázalo se, že volající opakuje »střílím tady lidi«. Příbuzní poznali Azizův hlas.

Žárlil na úspěch

Motivem útoku byla podle rodinné přítelkyně Azar Shahbazi žárlivost. Aziz prý ve skrytu duše stále doufal, že Fatemah samostatný život nebude zvládat a s pokorou se k němu vrátí. Žena si však našla práci a začalo se jí dařit. Aziz navíc údajně nesouhlasil s tím, že umožňovala Noně chodit na rande a zveřejňovat své fotky na sociální síti. Proč se ale rozhodl řešit rozpory vraždou právě na Vánoce, už vysvětlit nikomu nemůže. Rozsudek nad sebou vynesl sám.

Jako přes kopírák… Inspiroval se v Kalifornii?

24. prosince 2008 Vraždící »Santa« Bruce Pardo (†45)

Aziz Yazdanpanah nebyl první vraždící Santa Claus, který o Vánocích zaútočil na svou rodinu. V roce 2008 šokoval Ameriku masakr v kalifornském městě Covina. Bruce Jeffrey Pardo (†45) přišel v kostýmu Santa Clause na vánoční večírek do domu rodičů své exmanželky Sylvie. Nepřinesl však dárky. Osmiletou holčičku, která mu otevřela, ihned střelil do obličeje. Pak zastřelil svou bývalou ženu, její rodiče, sestru, dva bratry s manželkami a neteř. Dům následně polil benzínem a zapálil. Nakonec nasedl do vozu a odjel domů, tam se zastřelil. Naštěstí… Kriminalisté u mrtvoly našli totiž plány dalšího masakru, a to v domě advokáta a Pardovy exmanželky. Bohudík už je nerealizoval.