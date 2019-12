Masakr u štědrovečerní večeře: Michele a Joe vystříleli celou rodinu

Setkání u svátečního jídla vedle rozsvíceného stromku by mělo být plné porozumění a souznění. Někdy je ale atmosféra pořádně dusná a vyvřou staré křivdy. To, co se ale stalo ve městě Carnation u Seattlu na severozápadě Spojených států, šokovalo i zkušené kriminalisty. Michele s Joeovou pomocí zavraždila všechny členy své rodiny, včetně dvou malých dětí.

Chtěli nájem

Michele nebyla v životě příliš úspěšná. Ona ani Joe neměli stálou práci a už šest let žili v karavanu, který si postavili na pozemku jejích rodičů Wayna (†60) a Judy (†61). Ti se sice nejprve snažili dceru podporovat, když ale pochopili, že Michele se na vlastní nohy jen tak nepostaví, zatvrdili se. Zvláště Wayne, který býval leteckým inženýrem, nesl Michelino chování těžce. Rodiče po dceři začali požadovat alespoň nájem a platbu za elektřinu.

Smrt mezi dárky

V Michele a Joeovi rostla hořkost, která vyústila ve strašlivý vánoční masakr. Na slavnostní večeři přišli oba ozbrojení. Michele vystřelila na svého otce, ale minula ho. Joe však nezaváhal a Wayna zastřelil sám. Pak zavraždil i Judy. Nebohá žena v tu chvíli právě balila dárky pro svá vnoučata. Obě těla po činu vrazi odtáhli do nedaleké kůlny.

Zavraždili i děti

Zanedlouho k usedlosti dorazil Michelin bratr Scott (†32) s rodinou. Když vystoupil z auta, omlouval se, že se ke stolu zdrželi, a říkal, jak se děti těší na dárky od Santa Clause. Michel mu vyšla vstříc, a než stačil vejít do domu, zastřelila ho. Joe zabil jeho ženu Eriku (†32). Slitování neměl ani s malou Olívií (†5) a Nathanem (†3).

Unikli popravě

Příšerný vánoční masakr odhalila o dva dny později Judyina kamarádka Linda, když se přišla podívat, proč Judy nepřišla na domluvenou schůzku.

V ten moment Joa a Michele nebyli doma, přijeli na usedlost ve chvíli, kdy už byla plná policistů. Předstírali, že byli po celou dobu v Kanadě. Detektivové je ale v tu chvíli už podezřívali a zadrželi je. K šestinásobné vánoční vraždě se nakonec oba přiznali a popsali, co se stalo. Díky tomu unikli trestu smrti. „Měla jsem dost toho, jak nás celá rodina přehlíží,“ řekla u soudu Michele. Ona i Joe skončili ve vězení na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.