Vánoční vraždy v Česku: Bratra ubil sekyrou, 2měsíční dceru pěstí

Jiří Srnec (46) 26. prosince 2011 v Brně podle spisu zardousil bytného své přítelkyně Andrey Bendové. O Vánocích se majitel bytu, kde Bendová dočasně žila, vrátil domů opilý a začali se hádat. Později se uklidnil, protože Srnec přinesl lahev slivovice, kterou se rozhodli spolu vypít. Bendová odešla do pokoje za synem.

Náhle se prý mezi muži strhla pře. Žena popsala, že z kuchyně slyšela chrapot, ale bála se tam vstoupit. Později jí prý Srnec oznámil, že problém s bytným je vyřešen. Tělo podle vyšetřování Srnec zabalil do igelitového pytle a za dohledu Bendové a podle jejích rad je odvezl do lesa. Cestou si koupil benzin a tělo zapálil. O dva dny později Bendová oznámila na policii, že se její bytný pohřešuje. Vyšetřování pak ukázalo, že zemřel násilnou smrtí. Byl odsouzen na 13 let do vězení. Bendová dostala dva roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, protože Srncovi pomáhala zlikvidovat tělo oběti.