Podezřelé modřiny našli lékaři na těle dvouletého chlapce, kterého vzala do nemocnice jeho matka s tím, že je nemocný. Zranění si podle doktorů dítě nemohlo způsobit samo – hošík měl dokonce natržené ucho! Případu se tak ujali policisté, kteří rodiče obvinili z týrání chlapce a umístili je do vazby.

Dvojice mladých rodičů ze slovenské obce Hnúšťa nedaleko Rimavské Soboty na Slovensku skončila ve vazbě kvůli vážnému obvinění, že týrala svého malého syna. Policisté se o případu dozvěděli díky lékařům z Rimavské Soboty, kam vzala chlapce jeho 21letá matka kvůli nemoci.

To však nebylo jediné, co chlapce trápilo. Lékaři se zhrozili nad jeho fyzickým stavem. Chlapeček měl modřiny po těle a dokonce natržené ucho. Zdravotníci proto informovali policisty.

Jejich vyšetřování vyústilo v uvalení vazby na mladou matku i jejího partnera. Podle policistů rodiče dvouletého Martínka opakovaně mlátili pěstmi do těla a obličeje. „Fyzicky ubližovali svému dvouletému děťátku, odpírali mu hygienu, stravu a zdravotní péči. Kromě toho, že dítě mělo na těle a tváři modřiny, bylo dehydratované a podvyživené,“ sdělila TV JOJ policejní mluvčí Mária Faltániová.

Mladá rodina žila podle zjištění televize v otřesných podmínkách. Nepořádek, odpadky, špína. A mezi tím vším tři malé děti. Martínek na tom byl jediný vyloženě špatně, jeho sourozenci žádná zranění neměli.

Televizi JOJ se podařilo vypátrat příbuzné obviněného Denise. Podle jeho matky se vždy snažil být dobrým otcem. „Pořád chodil vydělávat nějaké peníze. To víte, chudoba je. Takže od rána do večera někde sháněl peníze. Ten by člověku nikdy neublížil, natož děcku,“ hájila žena syna. Ohledně vztahu snachy k malému Martínkovi ovšem už jistou pochybnost vyjádřila. Mladá matka totiž prý veřejně prohlašovala, že k synkovi nemá nejvřelejší vztah.

Martínkovi sourozenci skončili v sociálních zařízeních, týraný chlapec je už v pořádku, ale protože ho ještě trápily horečky, lékaři si ho v nemocnici nechali. Rodičům hrozí za týrání dítěte tři až osm let vězení.