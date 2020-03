Začátkem srpna roku 2016 se stala ve slovenském městě Vtáčkovce brutální vražda. Sedmadvacetiletou Veroniku M. navštívil partner Michail Chatzitheodoridis, s nímž měla synka Míšu. Chlapec měl být v té době u otce v Německu, ovšem otec, původem z Řecka, odmítal chlapce Veronice vrátit.

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň žil Míša s otcem déle než rok. Ovšem tehdy šestiletý chlapec se měl vrátit do péče své matky. Veronika měla návrat syna očekávat každým dnem. Právě osudného večera ji měl Michail vylákat ven z domu rodičů s tím, že jí syna přivezl. Natěšená žena měla vyběhnout ven pouze v noční košili a bačkorách. Domů se už nevrátila.

O tři dny později bylo v lese u sousední obce Varhaňovce její tělo nalezeno. „Napadl ji z bezprostřední blízkosti, nejpravděpodobněji mačetou, nečekaně rychle a opakovaně ji začal tlouci v oblasti hlavy (...). Když spadla, opětovně ji sekl do hlavy, zasadil jí patnáct sečných ran, z toho dvě do spánkové oblasti, a způsobil jí pohmoždění mozku,“ uvedla tehdy prokurátorka podle deníku Plus Jeden Deň a dodala, že by Veroniku nezachránila ani rychlá lékařská pomoc.

Muž trval na tom, že je nevinný a u soudu se měl hájit tím, že Veronice přivezl peníze, protože chtěla utéci z domu. Peníze jí měl předat v autě na polní cestě, kde Veronika vystoupila z vozu, že chce projít. „Dal jsem jí peníze a ona potom vystoupila, že si chce provětrat hlavu,“ měl uvést u soudu. Soud mu však nakonec vyměřil trest jednadvacet let za mřížemi.

Po letech od brutální vraždy vyšel najevo její pravděpodobný motiv. Podle již zmíněného slovenského deníku měl Řek vraždit pro peníze. Jen pár dní po násilné smrti Veroniky totiž prý německé úřady požádal o proplacení dávek na dítě v plné výši. Míša, kterému je již deset let, skončil v německém dětském domově a rodina Veroniky se marně snažila dostat ho do své péče. Chlapec však stále zůstává pod dohledem německých úřadů.