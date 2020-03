Byla to velká láska. Kosmetička Petra (†37) a její přítel Marek (39) z Bratislavy byli bezdětný zamilovaný pár, který rád vyrážel na cesty do světa. Za týden se třeba chystali do Himalájí a všechno se zdálo růžové, skončilo to však nepředstavitelnou tragédií.