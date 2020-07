K děsivé události došlo podle webu The Times of India v pátek. Maminka Shabnam se kvůli nesnesitelným vedrům rozhodla přespat i se svými šesti dětmi venku. Bohužel to byl pro ni a čtyři z ratolestí rozsudek smrti.

Opice hledají potravu

Opice, které se pohybují v Indii nejenom ve volné přírodě, ale i mezi lidskými obydlími, odkud se snaží získat potravu, se zaměřily na dům sousedů. Zeď nacházející se na pozemku jejich sousedů nápor primátů nevydržela a zřítila se na rodinu Shabnam.

Děsivou tragédii přežily jen dvě děti. Matka a zbylé čtyři děti byly na místě mrtvé. Zemřelým dětem Shabnam bylo tři, sedm, devět a dvacet let. „Jde o tragický incident, při kterém zemřelo 5 členů rodiny, když na ně spadla zeď,“ řekl policejní superintendant S. Anand.

