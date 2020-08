V hospodě U Alenky v Rovensku pod Troskami, kde Lucie J. (†35) v osudný večer popíjela s mužem, který ji měl později v noci zavraždit a o týden později v Turnově násilně ukončit i život Stanislavy H. (†39), je vzpomínka na strašnou událost stále živá. Sedm let od vraždy Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných: O hroby se starají znepřátelené rodiny

„Máme tu děti. Báli jsme se. Po první vraždě chodil po Rovensku. Lidé ho potkávali,“ řekla Blesku hospodská Alena Čmelíková (48). „Byla jsem tu, když tu spolu seděli. Vypili toho docela dost. On pil hlavně whisky. Ještě si poručil kuřecí řízek bez přílohy a na cestu dva litry piva do PET lahve. Pak spolu odešli,“ dodala.

Štamgast o údajném vrahovi

Mámu dvou dětí, která byla v Rovensku s rodinou na dovolené, v tu chvíli viděli živou naposled. Muže, který se k oběma vraždám policii přiznal a nyní mu hrozí 15 až 20 let vězení či výjimečný trest, tu zná většina štamgastů. „Já jsem ho poznal jako nekonfliktního člověka. Co jsem ale slyšel, tak nějaké střety měl. Že by ale dokázal zabít ženskou? Ale nejsem psycholog," sdělil Blesku Jiří Král (57) z Rovenska.

Problémy se zákonem neměl Karel Š. poprvé. „V minulosti byl trestně stíhán pro násilnou i majetkovou trestnou činnost,“ řekl Blesku policejní mluvčí Vojtěch Robovský. „Myslím, že si odseděl celkem 16 let,“ doplnil Jiří Král. Na svobodě prý zkoušel podnikat. „Během jednoho roku dokázal prošustrovat sedm milionů. Byly to snad peníze jeho rodiny, maminky a zesnulého otce,“ dodal.

Matku bodl omylem?