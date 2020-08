Když zmizela pětatřicetiletá Lucie, měli obyvatelé Rovenska pod Troskami Karla Š. označit jako pachatele. Živou Lucii totiž viděli naposledy právě s ním v hospodě U Alenky, odkud pak prý společně odešli. Než policisté podezřelého zadrželi, stihl však údajně spáchat ještě jednu vraždu. Její obětí byla tentokrát dvaačtyřicetiletá Stanislava H., jejíž tělo vytáhli z hasiči z řeky Jizery v centru Turnova.

Alena dceru Kristýnku (†3) ubodala a dala do pračky: Muž popsal poslední společnou noc

Podle informací CNN Prima News už při prvním podezření Karel Š. policistům přiznal, že s Lucií s hospody odešel, tvrdil ale, že se pak rozloučili a on šel domů za rodinou. Policisté kvůli tomu čelí kritice místních. Přestože prý pachatele označili, stihl před zadržením spáchat ještě druhou vraždu.

Po bitvě každý generál

„Samozřejmě s tím, co se ví teď, to vypadá jinak. Ale v tu chvíli zřejmě nebyly žádné signály, že by mohl pokračovat. Vražda, za kterou byl odsouzen dříve, byla loupežná, v tomto případě byl zřejmě motiv úplně jiný. Pro vyšetřování první vraždy by sledování asi žádný zásadní význam nemělo,“ hájí postupy policie bývalý kriminalista Josef Doucha.

Třetí den pátrání u domu zmizelé mámy 4 dětí Jany: Kopou hned za vraty, do přístavku šli se sbíječkou

S druhou zavražděnou se měl recidivista seznámit také v hospodě, jeden z jejích kamarádů přitom prý Stanislavu varoval aby s Karlem nikam nechodila. „Říkal jsem jí, tohohle člověka neznáš, nikdo ho tu nezná, vůbec si s ním nezahrávej,“ uvedl kamarád. Jenže žena ho neposlechla a to se jí stalo osudným.

Zaútočil ještě potřetí?

Karel Š. se podle CNN Prima News prý přiznal také k tomu, že se nedaleko vlakové zastávky Hrubá Skála pohádal s mužem, se kterým se poté popral.Policejní mluvčí Libereckého kraje Vojtěch Robovský potvrdil, že policie hledá aktéra možné rvačky i případné svědky. Dodal ale, že nemůže potvrdit, že má čin souvislost s případem dvou zavražděných žen, protože není potvrzeno ani to, že se skutečně odehrála.

„To, zda k tomuto případu skutečně došlo, zatím nemáme hodnověrně potvrzeno, proto by tuto událost bylo předčasné dávat do jakékoliv souvislosti,“ uvedl. Podle Douchy si může podezřelý s policií jenom zahrávat, protože se tak dostane z cely aby ukázal vyšetřovatelům, kde se trestné činy odehrávaly.