U žlutého domku ve Slavětíně na Lounsku už tři dny stojí několik policejních aut. Dvě hlídky tu jsou 24 hodin denně - musejí hlídat dům. Mezi nimi jsou tu i kriminalisté ze speciálního útvaru Tempus. Ti se zabývají případy, které jsou starší a nevyřešené. Pomáhají jim i místní kriminalisté z Loun. Masový vrah Zdeněk podpálil bohumínský panelák: Tyhle všechny má na svědomí!

A právě v domě, ve kterém teď spíš bydlí policisté než majitel, žila zmizelá Jana Paurová. V roce 2013 za velmi nejasných okolností zmizela. Nikdo neví kde je, nebo jestli je vůbec naživu. A to se teď snaží zjistit kriminalisté.

Janin manžel byl v mezičase odsouzen za násilí, jehož se měl na své manželce dopouštět. „Není to pravda, že jsem jí ubližoval. I milenci, co si s ní užívali, na ní modřiny neviděli,“ tvrdil v závěrečné řeči s úsměvem. Soudce mu na to řekl, že milence zajímaly jiné části těla, kde modřiny asi nebyly, a dal mu podmínku. Pro případné obvinění z toho, že by muž mohl mít prsty také v jejím zmizení, se nikdy nenašel dostatek důkazů.

Tasili sbíječku a lopaty

Ve středu brzy ráno se na místo vrátili kriminalisté a hned se pustili do práce. Jak Blesk zjistil, policisté pracují hned za vraty. Je tam dřevěný přístavek, ve kterém v úterý probíhaly práce se sbíječkou.

Video Policejní pátrání v místě bydliště 7 let pohřešované Jany Paurové. Hasiči si k domu přivezli bagr, na místě je také sací vůz a psovodi se psy, kteří jsou vycvičeni na hledání mrtvol - Václav Burian

Kriminalisté uvnitř pracují s lopatami a ven se valí oblaka prachu. Přesýpají vybouraný materiál. Nechtějí tak patrně promrhat žádnou šanci, nic se nesmí podcenit. Pomáhají jim v tom i hasiči ze Záchranného útvaru v Hlučíně Ti na místo hasičskou tatrou dopravili i nakladač, zatím ale nebyl použit. Pátrání u domu 7 let nezvěstné mámy 4 dětí Jany Paurové: Pes hledá mrtvolu, přihlíží manžel

Speciální psi a rentgen!

Na místě jsou také čtyři policejní psi se svými psovody. Podle informací Blesku jde o psy, kteří mají výcvik na vyhledávání mrtvých těl. Průběžně tak se všemi prohledávají místo, kde pracují kriminalisté. V úterý byl na místě i muž, který přivezl speciální rentgen na kolečkách.

Přísně tajné?

Policie zásah potvrdila, nechtěla být ale nijak konkrétní. „Mohu potvrdit, že kriminalisté provádí na několika místech v Lounech úkony trestního řízení, vztahující se k trestné činnosti spáchané v minulosti. V současné době nemůžeme poskytnout žádné bližší informace. Děkuji za pochopení,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.