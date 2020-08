Za zadrženého označil portál iDnes 42letého muže s iniciálami K. Š. Ten má údajně na svědomí život Lucie z Rovenska, a navíc 4. srpna odjel do Turnova a tam si našel další oběť Stanislavu H. Policie ho zadržela ve středu večer, známí obou zavražděných se však zlobí, druhá vražda se prý vůbec nemusela stát.

„On byl už jednou trestaný. To tady všichni vědí, že kdysi podřízl svoji nevlastní mámu, která si ho jako kluka adoptovala z děcáku. Hned jsme si mysleli, že ji zabil on. Všechno jsme to policii řekli,“ řekl pro iDnes jeden ze štamgastů hospody U Alenky, kde byla Lucie J. viděna naposledy. Prý byla v restauraci s partnerem a dětmi na jídle, s přítelem se však pohádala a on odešel s dětmi domů.

„Ona zůstala a po chvíli si k ní přisedl K. Š. Pili spolu a pak spolu i odešli. Všem nám bylo divný, že máma od dvou dětí odejde zrovna s ním,“ popsal host podniku chvíli, kdy viděl pětatřicetiletou maminku naposledy.

Když našli mrtvolu Lucie, policie se dala do vyšetřování, pátrala po nejrůznějších svědcích a důkazech. K. Š. se však prý stihl přesunout do jiného města a tam připravit o život další mámu. Tělo Stanislavy H., která byla údajně naposledy viděna jednou ze sousedek právě v doprovodu údajného vraha, našel svědek ve středu.

V Rovensku prý od první vraždy panoval strach a lidé na sociálních sítích se zlobí, že druhé vraždě se dalo zabránit. Mnoho obyvatel totiž údajně tušilo, kdo za zločiny stojí. „Co dělá kriminálka? Nic. Každý z Rovenska ví, kdo to byl. Seděl v hospodě s tím, koho zabil, a další vražda,“ napsal pan Zdeněk. „Jen nechápu, že ho vůbec pustili, když seděl 15 let za mord,“ připojil se Olda.

„Zaplaťpámbu, že je ve vazbě. Kdyby ho nedopadli, mohl by ve vraždění pokračovat. Ve městě jsme z toho byli dost nervózní, ve městě panoval strach,“ řekla iDnes starostka města Rovensko pod Troskami.

Zadržený muž se měl údajně k činům přiznat, a pokud by se potvrdilo, že zabíjel už dříve, šlo by o sériového vraha. Za toho je totiž označen takový pachatel, který si během svého řádění postupně v různých časových obdobích připsal tři a více obětí.