Z pokusu o vraždu policisté obvinili muže (61) z Olomoucka. Svou bývalou přítelkyni (56) vážně zranil, když k ní vnikl do bytu. Napadl ji dílenským nářadím a úmyslně cílil na horní část těla. Co stálo za tak krutým činem?

Krajští kriminalisté z Olomouckého kraje objasňují nepochopitelný čin muže (61) z Olomoucka. Ten si vzal v pondělí žebřík, po kterém vylezl do okna a poté do bytu své o pět let mladší přítelkyně.

„Když žena vešla do místnosti, tak ji neočekávaně napadl dílenským nářadím. Útočil cíleně na horní polovinu těla a způsobil ženě vážná zranění,“ popsal dramatickou situaci mluvčí policie Lubor Hejtman.

Žena unikla smrti jen o vlásek. Život jí pravděpodobně zachránili i policisté, kteří na místo dorazili jen několik minut od nahlášení. Rovnou na místě činu zadrželi i útočníka. Na místo poté přijeli kriminalisté, kteří pak případ předali svým krajským kolegům.

„Z dosavadně zjištěných informací vyplývá, že útočník je bývalým partnerem poraněné ženy a motivem útoku je pravděpodobně skutečnost, že se muž psychicky nevyrovnal s předchozím rozchodem ze strany partnerky, roli sehrála zřejmě i žárlivost,“ doplnil mluvčí. Útočník nebyl v době činu pod vlivem drog a ani alkoholu, nikdy nebyl trestaný.