Sedmnáct let pátrali slovenští policisté po mafiánovi Pavolu Egreckém, který jim v roce 2002 pláchl přímo z policejní stanice. V březnu 2019 vykopali jeho ostatky, které byly na nelegálním pohřebišti v Dunajské Stredě zřejmě více než patnáct let. Mafiánovi, který údajně patřil k obávanému gangu bosse Ludovíta Sátora, se údajně stal osudným poměr se ženou, zavraždil ho její manžel. Nyní se objevily děsivé podrobnosti o jeho smrti.

Sedmnáct let elitní slovenští policisté z Národní kriminální agentury pátrali po Pavolu Egreckém. Nejhledanější muž Slovenska měl podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň vybírat výpalné od podnikatelů v Martine. Egrecký měl co do činění s mafiánskými šéfy Dušanem Kečekéšem a Igorem Lavrinčikem, kteří měli kontakty na obávané mafiánské rodiny čermákovců a sýkorovců, oba zločinci jsou v současné době za mřížemi.

Když po zatčení Egrecký utekl přímo z policejní stanice, stal se jedním z nejhledanějších mužů na Slovensku. „Věděli jsme, že ho hledá policie. Bylo to ve všech médiích. Vím, že měl blízko k Lavrinčíkovi a Kečkéšovi, a když ho zadrželi, tak utekl přes záchodové okno. Od té doby jsme o něm nic nevěděli. Mysleli jsme si, že je někde v zahraničí,“ uvedl jeho bratr pro Topky.sk.

Úkryt po útěku údajně našel u jiného člena mafiánského gangu, Andreje Reisza. Místo vděku, že jej známý ukryl, si však údajně začal milostný poměr s manželkou svého ochránce. To Riesza namíchlo tak, že Egreckého zavraždil.

Podle informací serveru tvnoviny.sk měl mafián svázané ruce a nohy, šňůru kolem krku a kulku v hrudníku. Mrtvý by prý měl být i Reisz, toho údajně v roce 2006 zavraždil sám jeho šéf Sátor! Jeho ostatky se nikdy nenašly, podle serveru proto, že mafiáni měli jeho tělo rozporcovat v mlýnku na maso a ostatky rozsypat v Malém Dunaji. Větší kosti prý zakopali.

Společně s Egreckým bylo na místě údajně nalezeno mnoho dalších těl. Policii nelegální pohřebiště ukázal jiný člen mafiánského gangu. Policie dosud vykopala 18 obětí, k jejich identitě se však nechce vyjadřovat. „K identitám poškozených se z důvodu citlivosti jednotlivých případů a také vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřování, nebudeme vyjadřovat,“ uvedl pro server mluvčí policejního prezídia Michal Slivka. „V případě, že to procesní situace dovolí, poskytneme více informací,“ dodal.

