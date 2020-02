Muž seděl neprávem 14 let za vraždu novinářky: Jeho nevinu prokázal test DNA!

V roce 1985 byla ve svém domě v americkém Sacramentu nalezena Jayne Hyltonová. Čtyřiapadesátiletá žena byla ubodána k smrti. Na jejím těle se našlo až devětadvacet bodných ran a na levém rameni měla kousanec. Na zdech dokonce měly být krvavé otisky rukou. Hyltonová, která pracovala jako novinářka, v domě žila spolu se svou dcerou Autumn (tehdy 13), Rickym Davisem a jeho přítelkyní Connie Dahlovou (tehdy 19).

Osudný večer byl Davis a Dahlová na večírku, v brzkých ranních hodinách se vraceli domů, když venku před domem uviděli Autumn, která se údajně měla bát jít dovnitř. Měla mít strach ze své mámy. Do domu proto vstoupil Davis a Dahlová, kteří našli tělo Hyltonové v její ložnici a zavolali pomoc. Kriminalisté se neměli ve vyšetřování čeho chytit a případ zůstal nevyřešený po dobu dlouhých čtrnáct let.

Strážci zákona případ znovu otevřeli v roce 1999, kdy k výslechu byla předvolaná Dahlová, která uvedla, že novinářku zavraždil její expřítel Davis. Dahlová řekla porotě, že Davis chtěl, aby dcera Hyltonové Autumn s nimi šla na večírek, s čímž její matka nesouhlasila. Trojice se začala hádat. Dahlová měla ženu kousnout a odejít pryč, ovšem hádka mezi Davisem a Hyltonovou měla pokračovat a skončit její vraždou. Davis však svou vinu popíral. Dahlová byla odsouzena k pouhému roku ve vězení a v roce 2014 zemřela. V roce 2005 byl Davis shledán vinným a odsouzen k šestnácti letům za mřížemi.

Pětatřicet let starý případ byl však znovu otevřen a nové vyšetřování mělo za výsledek, že Davis byl zproštěn viny. Zvrat v případu nastal poté, co se případu nechali udělat testy DNA. Z oblečení oběti a jejích nehtů sejmu vzorky, které dali na rozbor. Pomocí vědní disciplíny zvané genetická genealogie se jim podařilo zjistit, že DNA patří Michaelu Greenovi, dnes jednapadesátiletému muži, jehož onen večer potkala nedaleko domu oběti její dcera Autumn. Policie již Greena zadržela.

Davis opouštěl vězení s úsměvem a rodinou po boku. „Chyběla mi tahle nádherná země. Chyběly mi stromy. Chybělo mi všechno. Chyběl mi čerstvý vzduch. Víte, nikdy si to nevynahradíte. Uvědomil jsem si, že prostě jen seberete kousíčky a posunete se dál a z toho co zbylo, uděláte to nejlepší,“ řekl pro CBSNews Davis.

„Toto je první případ v Kalifornii a teprve druhý v této zemi, kdy vyšetřovací genetická genealogie vedla nejen k propuštění jedince z vězení za trestný čin, jehož se nedopustil,a le k identifikaci skutečného zdroje,“ uvedl prokurátorka okresu Sacramento Anne Marie Schubertová.