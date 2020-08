Mladí partneři byli stále zamilovaný pár, všude se vodili za ruku. Letos 6. června, v den 14. výročí vztahu, měli svou lásku stvrdit svazkem manželským. Svatbu plánovali v restauraci Luton v Dolní Lutyni, pandemie koronaviru jí však vystavila stopku.

Rok vydržíme

„Lásko, krásné výročí. Už jsme mohli být manželé, nebýt viru, který vše ovlivnil. A proto to příští rok bude o to hezčí a velkolepější,“ napsala Lenka svému nastávajícímu na facebooku. Budoucí novomanžel se veselky také nemohl dočkat. „Jak už jsme vydrželi tak dlouho, tak to už chvíli vydržíme, dupino. Miluji tě,“ odpověděl Lukáš.

Nezvaný host

Nikdo v tu chvíli nemohl vědět, že se z nich novomanželé nikdy nestanou. V sobotu se synkem Dominikem v bytě v Nerudově ulici v Bohumíně slavili narozeniny, na místo přišel ale i nezvaný host Zdeněk K. s benzinem v ruce. Podle policie zavraždil 11 lidí včetně svého syna Lukáše, vnoučka Dominika a budoucí snachy Lenky.