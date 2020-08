Rak

Většinou si v práci moc nestěžujete, ale nyní je to jiné. Stále se vám něco nelíbí, což je špatné, protože se to nezamlouvá ani šéfovi. Je na vás naštvaný a bude to řešit finančně. Musíte se více soustředit a starat se jen o sebe. Pak to půjde.