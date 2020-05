Býk

Ani dnes nezahálíte a pomáháte partnerovi s běžným chodem domácnosti. Ale zase to nepřehánějte a udělejte si čas na rodinnou pohodu. Pondělí je za dveřmi a vy jste si přítomnosti blízkých ani neužili. Bude vás to nakonec trápit. Změňte to.