„To byla tedy rodina. Pili, hlučeli, na nikoho nebrali ohled. V sobotu začali pít už po poledni. To jsem si říkal, dnes se zase nevyspím. To se tu bude pařit zase až do rána. Rozjeli to pořádně. A potom se ozvaly ty rány,“ řekl soused.

Muž (42) prý zabil Lucii z Rovenska (†35) i další ženu (†39): Už jednou vraždil, tvrdí místní

Šok na balkoně

V té chvíli si myslel, že sousedé jen vytahují gril na balkon. Aby si asi mimo pití dal nájemník s přítelkyní, malým synem, dalšími dvěma dětmi, matkou, otcem a dalšími známými, z nichž část bydlela o pět pater níž ve stejném domě, něco k jídlu. „Vyjdu ale na balkon a vidím plameny a kouř. Křik, zápach. Pak začali ti lidé skákat z oken. To byla hrůza,“ uvedl roztřeseně soused.

Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti. - ZZS Moravskoslezského kraje

Požár v Bohumíně: Šokující video zachytilo marné pokusy obyvatel domu o záchranu!

Nakonec vyrazili dveře jeho bytu hasiči a zachránili ho. „Dali mi masku, vyvedli mě ven. Na chodbě tma. Nechápu, že jsem to peklo přežil,“ popsal situaci při požáru.

Prokletý 8. srpen

Moravskoslezský kraj může pokládat od soboty datum 8. srpna za nejsmolnější den. V roce 2008 totiž přišlo o život osm lidí a sto se jich zranilo při železničním neštěstí ve Studénce. Zde narazil vlak do spadlého mostu. A nyní se k tragédii přidala přesně po dvanácti letech i ta bohumínská...