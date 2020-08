Jeřáb se zřítil v loděnici na dělníky: Mnoho jich zemřelo

Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích je vidět, jak se žlutý jeřáb převrátí na stranu a rozbije se na kusy. Podle úřadů pět dalších dělníků utrpělo zranění a skončilo v nemocnici. Proč se zařízení zřítilo, není zatím jasné.

Letos v květnu 11 lidí ve Višákhapatnamu přišlo o život a stovky dalších se přiotrávily po úniku jedovatého plynu z podniku na výrobu plastů. Firma spadá pod společnost LG Chem.

At least 10 people were killed and several injured in a crane accident at #HindustanShipyard #Visakhapatnam. pic.twitter.com/cFtPKUhNiy