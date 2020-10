Anne Fitzsimondsová (48) odešla 4. října kolem půl druhé v noci z večírku v domě svého přítele v Severní Dakotě a od té doby ji nikdo neviděl. Její rodina má o ni šílený strach – mohla být zapletena do milostného trojúhelníku nebo drog!

Policie věří, že se pokusila dojít domů. Pátrací psi ale dosud nezachytili její pach a bratr zmizelé, George Niece se obává, že se jí stalo něco zlého. Odhalil, že měla poměr s pořadatelem párty a navíc bojovala s drogovou závislostí. Její přítel si od doby, co zmizela, přivlastnil její auto, než ho policie zabavila při prohledávání jeho statku.

Maminka dvou dětí se ztratila téměř před třemi týdny a o jejím odchodu existují protichůdné výpovědi. Je dost možné, že ten večer užila drogy a pila alkohol. Podle rodiny Anne, která je ke všemu vdaná, ji odvezl z večírku její milenec, známý pouze pod jménem Brad. Policii se její auto nedařilo dlouho vypátrat, jelikož bylo zaregistrováno na Bradovo jméno.

„Její vozidlo bylo zpátky u domu, kde byla naposledy viděna,“ napsal na své sociální sítě Niece, který opustil svou práci, aby sestru vypátral. Nabízí odměnu 116 tisíc korun za každou informaci, která by vedla k jejímu nalezení. Podle místního šerifa však Anne občas na několik týdnů z domu zmizí, dosud však vždy někomu řekla, kam jede.

„Je to tak děsivé. Na jednu stranu ji najít chcete, na druhou ne. Hlavně aby byla zpátky doma,“ svěřil se s obavami Niece. Podle šerifova oddělení zatím ke dvěma možným pozorováním Anne, na čerpací stanici v Michiganu a o dva dny později nedaleko Cando. „Podle mě tu hrál roli milostný trojúhelník a myslím, že i drogy, v tom budou peníze… Nevypadá to dobře,“ běduje bratr zmizelé, i když podle místí policie není její zmizení podezřelé.

Anne Fitzsimondsová nechala ve svém domě dvě děti, Valerii (14) a Johna (8). „Když se Anne ztratila, uvědomili jsme si, že děti nemají přístup k zubní a lékařské péči a nechodí do školy,“ napsal na stránku GoFundMe, kde pořádá sbírku, aby mohly děti vést alespoň z části normální život. „Najdu ji, tím jsem si jistý. Ať už za den, stovku dnů, tisíc dnů, i kdyby to měl být poslední den mého života, to nevím. Anne, kde jsi?“ sdělil se o srdceryvný vzkaz Niece.