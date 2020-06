Za vraždu a týrání batolete v Lounech uložil odvolací pražský vrchní soud jeho otčímovi výjimečný trest 22 let vězení. Ústecký krajský soud muže původně odsoudil k 16 letům vězení za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, podle odvolacího soudu ale musel být obžalovaný srozuměn s tím, že chlapce může svým jednáním usmrtit.

Jedenadvacetiletý Josef Kuča podle verdiktu začal ani ne tříletého chlapce týrat loni v lednu poté, co se nastěhoval k jeho matce. Opakovaně ho podle soudu sprchoval ve studené vodě, vystavoval kontaktu s horkou plochou, čímž utrpěl popáleniny, mimo jiné i v obličeji. Mlátil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách, dával mu facky. Rodiče podle soudu dítě také schovávali před sociální pracovnicí, lékařem i rodinou, aby se na týrání nepřišlo.

Násilí se podle obžaloby stupňovalo. V polovině února podle soudu uhodil dítě tak, že mu poškodil mozek a míchu. Dítě pak osprchoval studenou vodou a uložil do postele a šel spát. Dítě zemřelo 16. února mezi 03:00 a 05:00.

Muž se k činu u ústeckého krajského soudu částečně doznal. Popřel obvinění, že dítě pálil a že ho bil den předtím, než zemřelo. Podle znalců je jeho intelekt v pásmu slaboduchosti, a ačkoli mohl předpokládat, že jeho činy mohou poškodit zdraví dítěte, nebyl schopen předpokládat, že by ho mohl svým jednáním zabít.

I proto muže ústecký soud odsoudil jen za těžké ublížení na zdraví. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Kateřina Boudová, která v odvolání žádala, aby byl muž odsouzen za vraždu a soud ho potrestal 20 lety vězení.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička ale trest ještě navýšil. Muži uložil trest v rozmezí výjimečného trestu, tedy mezi 20 až 30 lety. „Za svou zhruba čtyřicetiletou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného," řekl soudce. „Není jasné, čím si nezletilý vysloužil ze strany obžalovaného takové nakládání," doplnil.

„Kdyby byla spravedlnost, dala bych mu to, co on mu dělal. Všechno do detailu,“ okomentovala rozsudek babička zavražděného chlapečka Podle FTV Prima. Proti rozsudku krajského soudu se odvolal i obžalovaný, který naopak žádal zmírnění původního trestu. Soud podle něj nevzal v potaz všechny polehčující okolnosti, jako je věk obžalovaného, to, že spolupracoval s policií nebo že projevil lítost.

Před soudem by mohla stanout i matka chlapce, která je obviněna z neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte. V hlavním líčení u soudu v Ústí vystupovala jako svědkyně. Chlapce také bila, nikdy ale podle soudu tak surově jako Kuča.