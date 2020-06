Ve věku 53 let zemřel český podnikatel Petr Brož, zakladatel a spolumajitel společnosti 4Ever, která je největším českým výrobcem jízdních kol. Informaci přinesl časopis Forbes, kterému to sdělil bratr zesnulého Radim Brož. Ten společnost s miliardovým obratem v posledních letech řídí a je jejím polovičním vlastníkem. Podle jeho slov bratr zemřel po krátké intenzivní nemoci v neděli 14. června.

Firma 4Ever vznikla zkraje devadesátých let. „V Rubeně jsem koupil třeba vagon plášťů, přijeli jsme sem, lidé stáli kolem vagonu a my jim to z něj házeli. Stejně tak kola. Chceš kolo? Tady máš kolo,“ vzpomínal na své začátky před dvěma lety Petr Brož v rozhovoru pro Forbes.

Byznys s náhradními díly pro cyklisty se na podzim roku 1995 rozhodl rozšířit právě jeho bratr Radim. „Bylo to před zimou, která je vždycky pomalá, a já přišel do skladu a říkám si: Vždyť tu máme všechno. Proč z toho nesložíme celé kolo?“ vyprávěl Brož a dodal: „Od září do ledna jsme neměli co dělat, hráli jsme na počítačích Tetris, protože nic lepšího nebylo.“

Studénka na Novojičínsku, firma 4 Ever Bikes a její spolumajitelé Petr Brož a Radim Brož (brýle) | Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

Firma odhalila potenciál elektrokol

Na nadcházející sezonu 1996/1997 proto smontovali první várku asi 800 bicyklů, jež se stala základem budoucího úspěchu firmy.

Dnes má společnost 4Ever tržby přes miliardu korun a jízdní kola montuje ve svých halách ve Studénce na Novojičínsku nejen pod svou značkou, ale také pro zahraniční jména, jako jsou například německé firmy Victoria či Conway.

Firma navíc včas zachytila trend elektrokol, a tak se v poslední době specializuje především na ně. I díky nim společnosti řádově vzrostly tržby. Na vedení společnosti se v posledních letech podílí Ivana Němcová, partnerka Petra Brože, která navíc drží dvaadvacetiprocentní podíl.