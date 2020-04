Pražská záchranná brigáda kynologů truchlí. Kolegy nečekaně opustil jejich obětavý kolega Josef S., zemřel ve věku pouhých 54 let. Kynologové vyjádřili Josefově rodině upřímnou soustrast a zesnulému věnovali dojemnou vzpomínku.

Záchranáři, kteří pomáhají při pátrání po pohřešovaných osobách, přišli o svého kamaráda a dlouholetého zástupce řad kynologů. Na svých stránkách informovali o úmrtí Josefa S., který je náhle opustil ve věku pouhých 54 let. „14.dubna nás náhle a nečekaně opustil pan Josef S., dlouholetý člen ZBKP, záchranář-kynolog tělem i duší, na kterého bylo vždy spolehnutí a s nímž se dalo pro každou akci, ale i zábavu počítat," napsali záchranáři.

Odchod Josefa všechny záchranářské kynology velice rozesmutnil. „Tentokrát ale svému naturelu nedostál a všechny nás svým nečekaným odchodem ve věku pouhých 54 let velmi hluboce zarmoutil. Touto cestou jménem celé Záchranné brigády kynologů Praha i Svazu záchranných brigád ČR vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině,“ vzkázali Josefovi kolegové.

Poctivý chlap a dříč

Svého kolegu Pepu popsali jako poctivého chlapa a dříče. „Nejen pro letošní rok měl spoustu plánů a jejich přípravě i realizaci se naplno věnoval. To, že již nikdy nevkročí na cvičák, nepřijede se svým malým koníkem maliňákem na trénink, nezúčastní se jako psovod atestů pro kynology záchranáře, nebude obětavě pomáhat na zkouškách a výkonnostních prověrkách, nevezme do ruky stopovačku ani balonek pro psa, nevyjede stovky kilometrů daleko se psem zachraňovat lidské životy, nebude do úmoru makat na opravě naší klubovny," popsali záchranáři svého zesnulého kolegu.

„Odešel nám KAMARÁD… Bude pro nás vždycky v našich srdcích a budeme na něj vzpomínat jen v tom nejlepším… Protože kamarádi to ani jinak mít nemohou. Odpočívej v pokoji, Pepo, budeme tady pro ty, které jsi tu nechal,“ zakončili emotivně.

Na začátku listopadu loňského roku přišli záchranáři také o svou kolegyni Petru F. (†35), která zahynula po střetu s motorkou na pražském Smíchově. Zahynul i její čtyřnohý parťák Charlie.