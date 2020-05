Zřejmě jen jeden člověk ví, co přesně se stalo s Valerií Kvasničkovou (8) z Prahy, která je už dva roky pohřešovaná. Její babička Soňa, která měla holčičku svěřenou do péče, ale mlčí. V srpnu 2018, tedy několik měsíců po zmizení Valerie, vyšlo najevo, že dívku i její sourozence týrala. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz Soňa Kvasničková za týrání svých vlastních dětí dokonce už v 80. letech seděla ve vězení!

Šlo o případ, ze kterého tuhla krev v žilách. Soňa Kvasničková dostala svá čtyři vnoučata do péče po smrti syna v září roku 2016. Valerie byla naposledy prokazatelně naživu koncem roku 2017, od té doby ji nikdo z rodinných známých nebo sousedů neviděl. V srpnu následujícího roku pak vyšlo najevo, že Soňa proti dětem používala hrubého násilí. Právě po brutálním výprasku malá Valerie zmizela – sourozenci ji viděli naposledy, jak po bití ulehla v prosince 2017 do postele. Pak zmizela.

Nejsmutnější Den matek: Ty ku*vy mi zavraždily dítě! Dominika plakala nad ztrátou syna Sebastiánka (†3)

Policisté zároveň začali pátrat po malé Valerii. Soňa tvrdila, že je dívka u matky v Německu, to ale nebyla pravda. Po holčičce se slehla zem a Soňa je zjevně jediná, která by mohla odkrýt pravdu o osudu své vnučky. Ta ale mlčela a pravděpodobně mlčet bude i nadále. V současnosti si odpykává osm let odnětí svobody ve vězení právě za násilí na svěřených dětech.

Podle iRozhlasu to právě zmizelá Valerie odnášela nejvíc, a když při výprasku plakala, Kvasničková jí nacpala hadr do úst. Modřiny jí měla maskovat pudrem, hodiny ji nechávala připoutanou k trubce či záchodové míse bez jídla a vody. A dokonce nutila její sourozence, aby ji také bili.

Pět let za bití vlastního syna

Podle zjištění serveru iRozhlas.cz nejde o první takový trest v životě Soni Kvasničkové. Kriminálnice totiž už v osmdesátých letech seděla za týrání svých vlastních dětí! Kvasničková s partnerem Augustinem H. týrali děti několik let, než se na vše přišlo o Vánocích roku 1980 díky rodinné známé Aleně O., informuje iRozhlas.cz.

Elitní policisté vykopali ostatky nejhledanějšího mafiána! Pavla hledali už 18 let

Alena našla pětiletého syna Kvasničkové Augustýna s několik dní starou, neléčenou zlomeninou ruky. „Po celém těle měl nezletilý četné modřiny a jizvy, levou horní končetinu měl celou oteklou, promodralou, bolestivou na pohyb i pohmat,“ stojí v rozsudku soudu, který má iRozhlas k dispozici. Chlapec měl navíc na hlavě, zádech a ramenech značné množství jizev a lékaři objevili další neléčené zlomeniny.

V pořádku nebyla ani dcera Valerie, která byla podle soudu kvůli nedostatečné péči debilní. Syn Augustýn byl mentálně retardovaný, obě děti se chovaly jako o několik let mladší, než kolik jim skutečně bylo.

Luxusní šperky, akcie, pozemky, hotely! Propadne Kočnerův stamilionový majetek státu?

Soňa Kvasničková si odseděla pět let, její partner čtyři. V roce 2000 pak Kvasničková podle iRozhlasu dostala 200 hodin veřejně prospěšných prací za to, že neposílala svého syna do školy.

Když v roce 2016 soud rozhodoval o udělení malé Valerie a jejích sourozenců do péče babičky Soni, neměl k dispozici informace o jejích minulých trestech.