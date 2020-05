Přenesená agrese

Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl má pro děsivý čin dvě hlavní možné varianty. „Bezpochyby jde o naprosto necitlivý, sadistický a agresivní čin. Ten člověk si možná potřeboval vybít vztek na jiném objektu, než na tom, na kterém si to nemůže dovolit. Takže první možnost je přenesení afektu, zbavení se vzteku na bezbranném zvířeti, které ještě nakonec zohaví,“ soudí Kulhánek.

Druhou možností je sadistický čin spojený s nějakou sexuální perverzí. „Že ten člověk dělá něco, při čem cítí až sexuální uspokojení,“ vysvětluje psycholog a dodává: „Asi jsou i jiné možnosti, mohl být pod vlivem drog a tohle nějaký zvrhlý rituál, ale to už se pouštíme na tenký led.“

Psa někdo zabil, pověsil na strom a zapálil. | Polícia SR

Nebezpečí pro okolí?

Snadno se také nabízí otázka, zda by byl pachatel takové krutosti schopen ublížit dítěti. Jan Kulhánek soudí, že vyloučené to určitě není. „Pokud někdo ubližuje někomu, kdo mu není rovnocenný, u koho je to kvůli jeho bezbrannosti snadné, tak nás jistě napadne obava, jestli by takhle nemohl ublížit i člověku. Pokud ano, tak by si spíš vybíral dítě, protože to je oběť, nad kterou má jasnou převahu,“ říká psycholog. Brutálně umučili psa - pověsili ho na strom a podpálili: Vysoká odměna "za hlavu" tyrana

Dětští tyranové...

Jan Kulhánek se ve své praxi nikdy osobně nesetkal s dospělým, který by takto ubližoval zvířatům. Naopak s dětmi ale tuto zkušenost má. „Setkal jsem se s tím, že vyděšení rodiče přivedou děti, které hodně ubližují zvířatům, že to má až charakter sadismu,“ vypráví odborník. „Děti na vsi chytily žábu a nafukovaly ji kompresorem, nebo nafukovaly toulavého psa a ten trpěl a umřel,“ popisuje.

V takovém případě jako odborník vždy řeší, co je motivací pro takový čin. „Jestli mají tyto agresivní sklony v sobě a na zvířatech si vybíjejí vztek a frustraci, třeba proto, že je doma rodiče mlátí nebo se jim nevěnují. To je ta horší varianta,“ popisuje Kulhánek. V jiném případě může jít o experiment, kdy si dítě neumí plně uvědomit, co způsobuje, a je v roli »vědce«. „To je ta lepší varianta, protože se to dá tomu dítěti vysvětlit a dítě v tom už nechce pokračovat.“

Na policii teď nicméně je, aby pachatele otřesného týrání z Pohronské Polhory poblíž Brezna na Slovensku dopadla.