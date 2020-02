Za mřížemi skončila Jade Newmanová (21) a Delane Bostic (25), kteří údajně týrali svého malého synka. Zatčeni byli poté, co podvyživeného chlapce odvezli do nemocnice. U dítěte byly zjištěny četné zlomeniny žeber a poranění hlavy. Podle vyšetřování měl chlapeček, který vážil pouhých osm kilo, jíst své vlastní výkaly!

Minulý týden byl do nemocnice ve městě Fayetteville v americkém státě Severní Karolína převezen dvouletý chlapec. Dítě bylo podle informací britského deníku Daily Mail v zanedbaném stavu. Chlapec vážil pouhých osm kilo! Lékaři dítě důkladně vyšetřili, přičemž zjistili, že bylo vystaveno dlouhodobému týrání. O případu informoval britský Daily Mail.

Vyšetřování ukázalo, že chlapeček má na několikrát zlomená žebra. Navíc utrpěl frakturu lebky a poranění mozku. Hladovějící dítě mělo navíc jíst své vlastní výkaly. Případem se začala zabývat policie, která zatkla rodiče dítěte a obvinila je z týrání.

Sousedi mladého páru jsou v šoku. Podle jedné z nich - Tay Grahamové - na veřejnosti vystupovali jako spořádaní rodiče. „Nikdy jsem se na ně takhle nedívala. Nikdy by mě nenapadlo, že by něco takového mohli dělat dítěti. Ani nevím, co bych k tomu řekla,“ řekla zděšená žena.