Aktivistky již vypsaly vysokou odměnu za informace, které by vedly k odhalení sadisty. „Za relevantní informace, které následně předáme policii, na jejichž základě bude vypátraný pachatel této ohavnosti, nabízíme 4000 tisíc € (cca 100 tisíc korun – pozn. red.),“ uvedla podle Nového Času Iveta Vašková z Druhé šance Bardejov.

Video Slepý pejsek Oskar se krmí. - Facebook

Neocenitelná pomůcka

„Jeden z dárců Oskarovi věnoval například pomůcku určenou pro slepecké psy, jsme za to velmi vděční. Oskar nebyl na život bez zraku zvyklý. Teď je dezorientovaný a pomůcka mu pomáhá, aby nenarážel do stěn či předmětů. Ale už se například sám dokáže pohybovat po schodech,“ prozradila aktivistka. Tři pejsci zemřeli v rozpáleném autě: Hasiči i veterináři se je snažili marně zachránit

„Když se na něj podívám, stále mám pocit, že se chce dívat na svět kolem sebe, ale namísto očiček má jen jamky. Do očí mi to vhání slzy,“ svěřila se Vašková. Oskarovi však pomáhá spousta lidí. „Posílají nám i peníze, které putují na transparentní účet. Přesto zdůrazňujeme, že by se víc hodila hmotná pomoc,“ informovala Bardejovanka.

O Oskara je zájem